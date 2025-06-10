بومضل: الذيد سيواصل بناء فريق قادر على الصعود إلى المحترفين

أكد مدرب فريق الذيد، الجزائري فؤاد بومضل، أن الموسم المقبل سيشهد مواصلة بناء الفريق لكي يتمكن من المنافسة على الصعود من دوري الدرجة الأولى إلى «المحترفين» خلال المواسم المقبلة، مشيراً إلى أن الحصول على المركز السابع، وحصد 35 نقطة في ختام الموسم المنصرم، يعدان إنجازاً مهماً، ولكون الترتيب هو ال

أفضل للفريق منذ موسم 2018-2019 الذي حلّ فيه الفريق سابعاً أيضاً، وثاني أفضل مركز منذ الموسم 2013-2014 الذي جاء فيه في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن العودة للواجهة يؤكد نجاح خطط النادي في بناء فريق قوي يمكنه المنافسة على الصعود في المواسم المقبلة».

وكان مجلس إدارة نادي الذيد قد جدد عقد المدرب الجزائري ليواصل قيادته في الموسم المقبل، تزامناً مع نجاحه الموسم المنصرم.

وأضاف بومضل: «مغادرة المراكز الأخيرة، والوصول للمركز السابع، يعدّ نقلة نوعية للفريق للموسم المقبل، إذ سنعمل على تقوية خطوط الفريق ومراكزه بشكل أفضل، بهدف بناء فريق قوي يتمكن من مواصلة التطور في الأداء، وتحقيق النتائج الإيجابية وصولاً للمنافسة على التأهل للعب في دوري أدنوك للمحترفين في المستقبل القريب».

ووصف مدرب الذيد الرؤية الفنية للنادي، والدعم المستمر لمجلس إدارة النادي، برئاسة سالم بن هويدن الكتبي، ومواكبته التطور الإيجابي، وتوفير البيئة المثالية بأنه أسهم بشكل فاعل في الانتقال لمرحلة جديدة للفريق في دوري الدرجة الأولى.

وتابع: «الذيد كان نداً صعباً لفرق نافست على الصعود للمحترفين في الموسم المنصرم، وحقق نتائج لافتة، أبرزها الفوز على فريق دبا (الوصيف)، وعلى فريق الإمارات ذهاباً وإياباً، وعلى العربي (ثالث الترتيب)، والتعادل مع الفجيرة ذهاباً وإياباً»، مشيراً إلى أن «الفريق كان بمقدوره تحقيق مركز أفضل من السابع، لولا بعض الظروف الفنية التي صادفته ومنها تراجع التركيز في الدقائق الأخيرة، وبعض الإصابات».

• الذيد كان نداً صعباً لفِرَق نافست على الصعود للمحترفين في الموسم المنصرم.