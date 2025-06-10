مهمة شبه مستحيلة للسعودية.. ومباراة احتفالية للأردن أمام العراق

تنتظر السعودية مهمة شبه مستحيلة لخطف البطاقة المباشرة الأخيرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 عن التصفيات الآسيوية، وذلك عندما تستضيف أستراليا اليوم (22:15 بتوقيت الإمارات) على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الـ10 (الأخيرة) من منافسات المجموعة الثالثة.

وتحتل السعودية، بقيادة المدرب الفرنسي رينارد، المركز الثالث في المجموعة برصيد 13 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط خلف أستراليا (الثانية) التي تتفوق بفارق الأهداف (+8)، وبالتالي يحتاج أصحاب الأرض إلى الفوز بخماسية إذا أرادوا حرمان ضيوفهم من التأهل المباشر.

وحُسِمت البطاقات الخمس الأولى المباشرة لمصلحة اليابان وكوريا الجنوبية والأردن (الثانية) وإيران وأوزبكستان (الأولى)، والأمر ذاته بالنسبة للبطاقات الخمس المؤهلة إلى الملحق لمصلحة الإمارات وقطر (الأولى)، والعراق (الثانية) والسعودية وإندونيسيا (الثالثة)، وتبقى بطاقة واحدة تتنافس عليها فلسطين وعُمان عندما تلتقيان في قمة نارية على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان.

ويمثّل التأهل إلى الملحق تحدياً كبيراً، حيث تتقدم عُمان الرابعة بفارق نقطة واحدة عن فلسطين الخامسة.

وتشارك فلسطين في هذه المرحلة من التصفيات للمرة الأولى في تاريخها، وعادت إلى أجواء المنافسة على بطاقتي الملحق بانتصاريها الأخيرين على العراق (2-1) والكويت (2-0)، وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب عمّان الدولي، يحتفل الأردن بتأهله التاريخي أمام جماهيره خلال استضافته للعراق الذي كان منافسه الوحيد على البطاقة الثانية المباشرة.

واستفاد الأردن من خسارة العراق أمام ضيفه الكوري الجنوبي (0-2)، الخميس، لتحقيق إنجازه التاريخي.

ونفدت جميع تذاكر المباراة بعد ساعات قليلة من طرحها للبيع إلكترونياً قبل نحو 10 أيام.