المهيري: الظفرة ودبا صعدا إلى «المحترفين» بالجاهزية الإدارية والفنية

وصف اللاعب والإداري السابق لنادي الحمرية ماجد علي المهيري، الموسم المنصرم لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم «الهواة» بأنه كان مميّزاً من الناحية التنافسية، وقدّم مشاهد غير معتادة في البطولة، تعكس التطور الذي تشهده فرق عدة، وأبرزها الصاعدان الظفرة ودبا، إضافة إلى فريقي العربي ويونايتد.

وأكد المهيري أن صعود فريقي الظفرة ودبا للمشاركة خلال الموسم المقبل في المحترفين لم يكن سهلاً، بعد أن احتاج كلٌ منهما إلى تقديم مستويات فنية عالية والصبر والتركيز حتى نهاية الموسم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الموسم المنصرم شهد مشاهد فنية جديدة قادت إلى صعود مستحق لكل من ناديي الظفرة ودبا إلى المحترفين، كما أن الجاهزية الفنية والإدارية التي يتمتعان بها، ساعدتهما على حسم الصعود على الرغم من التحديات التي واجهتهما، خصوصاً فريق دبا الذي استعان بثلاثة مدربين لبلوغ الأضواء».

وتابع: «عدم صعود الهابطين من الموسم الماضي، وهما فريقا حتا والإمارات (الصقور)، وعدم تقديمهما مستويات فنية مستقرة، واحتلالهما المركزين الخامس والثامن توالياً يُعدّ أمراً نادر الحدوث في المواسم السابقة»، بينما وصف المهيري فريق الفجيرة بأنه كان الحصان الأسود للبطولة من خلال تقديمه مستويات فنية طيبة، بجانب أنه حقق نتائج مميّزة كون أكثر لاعبيه من المواهب الشابة التي ينتظرها مستقبل مميّز.

وتابع: «ظهر فريق العربي بشكل فني جيد في الدور الأول، لكنه تراجع في الدور الثاني، وقد يكون قرار استبدال تسعة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية سبباً لعدم صعوده، في سيناريو متكرر بفقدان العربي حظوظ الصعود قبل (4-5) جولات من ختام البطولة، أما فريقا الذيد والحمرية فكانا قادرين على تقديم مستويات أفضل قياساً بالإمكانات التي يتمتعان بها».