الوصل يعثر رسمياً على بديل مدربه الصربي.. والشارقة يفاوض ميلوش



أعلن نادي الوصل، رسمياً اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي سيحل بديلا للصربي ميلوش ميلويفتش ميلوييفيتش الذي قاد الفريق إلى ثنائية الدوري والكأس الموسم قبل الماضي..

وقال الوصل على حسابه في "اكس": "مرحبا بك في زعبيل"، مع نشر صور لحظة توقيع العقد دون ذكر المدة أو المقابل المالي.

يذكر ان المدرب كاسترو "63 عاماً" لديه مسير تدريبية تمتد لأكثر من 25 سنة أمضاها مع اندية برتغالية وأوكرانية وبرازيلية، وكان آخرها مع النصر السعودي في موسم 2023-2024، كما عمل قبلها في المنطقة الخليجية مع الدحيل القطري موسم 2021-2022.

كما علمت "الإمارات اليوم" أن نادي الشارقة دخل في مفاوضات جادة مع مدرب الوصل السابق ميلوش ليحل بديلا للروماني أولاريو كوزمين الذي انتقل لتدريب منتخب الإمارات.