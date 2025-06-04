عمار النعيمي يُعيد تشكيل مجلس إدارة نادي عجمان

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً أميرياً رقم (8) لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي عجمان الثقافي الرياضي.

ونص القرار على أن يتم تشكيل مجلس إدارة نادي عجمان برئاسة خليفة الجرمن، وعضوية أحمد الفورة نائباً للرئيس، وأحمد المطروشي أميناً للسر العام، وماجد المزروعي مشرفاً على الفريق الأول لكرة القدم، وناصر الظفري مديراً تنفيذياً، ومحمد المطروشي مشرفاً على قطاع الناشئين ومدرسة الكرة، وأحمد الشامسي مشرفاً على الألعاب الفردية، وعيسى الشامسي مشرفاً عاماً على كرة الطائرة، وحمدان آل علي مديراً مالياً، ومحمد الشامسي عضواً.

وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في مزاولة اختصاصاته واجتماعاته وقراراته المنصوص عليها في القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016.

ويأتي قرار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بتجديد الثقة في مجلس إدارة النادي، لاستكمال الإنجازات والنجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية.

ويُعدّ رئيس مجلس إدارة عجمان، خليفة الجرمن، واحداً من أقدم العاملين في هذا المجال في دوري المحترفين، إذ تسلم دفة قيادة النادي مطلع موسم 2010-2011، حينما هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، بعد موسمين قضاهما مع «المحترفين»، حيث كان يشغل في تلك الأثناء منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأسهم الجرمن في صعود الفريق إلى دوري المحترفين في السنة الأولى من قيادته مجلس الإدارة، وتمكنت إدارة «البرتقالي» من تثبيت الفريق في الدوري لثلاثة مواسم متتالية، وسجلت أكبر إنجاز لها عندما تُوج الفريق بلقب كأس المحترفين موسم 2013-2014 على حساب الجزيرة، في المباراة النهائية التي انتهت 2-1.