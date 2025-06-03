البرازيلي تاتا مدرباً لفريق الشارقة لكرة اليد

أعلن نادي الشارقة تعاقده رسمياً مع البرازيلي ماركوس ريكاردو دي أوليفيرا "تاتا"، لقيادة فريق كرة اليد خلفاً للجزائري سفيان حيواني.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية في النادي محمد عبيد الحصان، عقب الإعلان عن المدرب الجديد: "نسعى دائماً للتطوير من خلال دراسة احتياجات الفريق، من أجل الحفاظ على نسق تفوق النادي في كرة اليد، خاصة وأننا مُقبلون على تحديات كبيرة الموسم القادم، والذي يشهد مشاركة الشارقة في كأس العالم للأندية 2025 بصفته المتوج ببطولة الأندية الآسيوية الأبطال لكرة اليد الـ27 ".

وأضاف: "المدرب، ماركوس تاتا، من الأسماء البارزة في كرة اليد العالمية، عقب قيادته لمنتخب البرازيل في النسخة الماضية من بطولة العالم للرجال، وحصولهم على المركز السابع، وهو من ضمن الإطار الفني لمشروع كرة اليد البرازيلية المتطور بشدة خلال السنوات الأخيرة. وسبق له العمل مع أندية مُختلفة في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" منذ 2013 وحتى 2022. كما يمتلك سيرة ذاتية ممتازة وخبرات متنوعة مع أندية في أمريكا الجنوبية ومنطقة الخليج العربي، أيضاً".

يُذكر أن مدرب الشارقة الجديد سبق له قيادة فريق الكويت الكويتي 2022-2023، وحقق معه العديد من الألقاب، الدوري والكأس وكأس الخليج، كما درب نادي (مٌضر السعودي) موسم 2024.