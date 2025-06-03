كاردوسو يستمر مع العين بالقميص 29 ويلعب في كأس العالم

علمت «الإمارات اليوم» أن المدافع البرتغالي، فابيو كاردوسو، سيواصل مشواره مع نادي العين في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق في الولايات المتحدة بعد أقل من أسبوعين، وتُعد النسخة الكبرى في تاريخ البطولة بمشاركة 32 فريقاً.

وسيرتدي كاردوسو القميص رقم 29، بعد أن حصل الوافد المغربي الجديد يحيى بن خالق على الرقم (4) الذي حمله المدافع البرتغالي طوال الموسم.

ورغم الغموض الذي أحاط بمستقبله أخيراً، حسمت إدارة النادي بقاءه حتى نهاية فترة إعارته من نادي بورتو البرتغالي.

وفي خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني بالدماء الشابة، استدعى المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، ثنائي فريق الرديف، حازم عباس والمقيم النيجيري هاليرو ساركي، إلى صفوف الفريق الأول، لدعم الخيارات الفنية خلال مونديال الأندية.

وكان الثنائي قد لعبا دوراً محورياً في تتويج «الزعيم» بلقب دوري المحترفين تحت 23 عاماً، بعد منافسة حامية مع الوحدة، ما يعكس نجاح مشروع العين في تمكين المواهب الصاعدة، ويفتح أبواب الأمل أمام بقية لاعبي الأكاديمية.

كما أعلن نادي العين، أمس، عبر حسابه الرسمي في تطبيق «إكس»، عودة الجناح جوناتاس سانتوس إلى صفوف نادي العين، بعد نهاية إعارته إلى الوصل، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 11 الذي ظل مقترناً بقائد الفريق، بندر الأحبابي، وكان الأخير قد التحق خلال الأشهر الماضية بالخدمة الوطنية.

ويستهل العين مشواره في البطولة العالمية بمواجهة نارية أمام يوفنتوس الإيطالي يوم الخميس 19 يونيو على ملعب «أودي فيلد» بالعاصمة الأميركية واشنطن، قبل أن يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الإثنين 23 يونيو في «ميرسيدس بنز ستاديوم» بأتلانتا، ويختتم دور المجموعات بلقاء الوداد المغربي يوم الأحد 26 يونيو على ملعب «أودي فيلد».

ويمثل العين دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي بصفته بطل دوري أبطال آسيا 2024، بعد مسيرة مميزة ختمها بالتتويج القاري، ليصبح أول فريق إماراتي يشارك في النسخة الموسعة لكأس العالم للأندية.

وتأمل جماهير «الزعيم البنفسجي» أن يكرر فريقها الإنجاز التاريخي في نسخة 2018، حين بلغ النهائي بشجاعة أمام ريال مدريد، مؤكدةً دعمها الكامل لممثل الكرة الإماراتية في هذا الحدث الكبير.

بني ياس يطلب خدمات البلوشي

بعثت شركة نادي بني ياس لكرة القدم خطاباً رسمياً إلى نادي العين، موقّعاً باسم المدير التنفيذي الجديد، صقر المسكري، يطلب فيه بصورة رسمية الحصول على خدمات لاعب الوسط، خالد البلوشي، ليكون ضمن قائمة «السماوي» خلال الموسم المقبل.