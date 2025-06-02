كوزمين للجمهور: ساندوا المنتخب أمام أوزبكستان.. ستكون ليلة عظيمة لكل الشعب الإماراتي

وجه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الروماني أولاريو كوزمين رسالته بالفيديو إى جمهور الإماراتي وطالبه بالوجود في مدرجات استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي يوم الخميس المقبل لمساندة المنتخب في مباراته أمام نظيره منتخب أوزبكستان ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال كوزمين «سيكون يوما مهما وليلة عظيمة للغاية لكل الشعب الإماراتي، رجاءا كونوا بجانب المنتخب الوطني، ساندوا اللاعبين وأن شاء الله سنحقق أهم شيء وهو الانتصار».