شباب الأهلي يضيف النجمة الثامنة في كأس السلة

توج فريق السلة في نادي شباب الأهلي، بطلاً لمسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، للمرة الثامنة في تاريخه، بفوزه على مضيفه الشارقة بنتيجة (104-99)، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، في ختام موسم مرحلة الرجال.

كما شهد اليوم الختامي، تتويج البطائح بالميدالية البرونزية، بفوزه على مضيفه النصر بنتيجة (81-64)، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأنقذ شباب الأهلي بلقب (كأس نائب رئيس الدولة) موسمه، بخطفه أولى ألقابه لهذا الموسم، بعد أن ذهب لقب كأس الاتحاد وبطولة الدوري العام لصالح الشارقة، فيما ذهب لقب ثالث البطولات (كأس الإمارات) لصالح نادي النصر.

كما أضاف شباب الأهلي إلى خزائنه الإنجاز الثامن كأكثر الفرق تتويجاً بـ (كأس نائب رئيس الدولة) بعد تتويجه مواسم (2011-2012 و2012-2013 و2013-2014، 2016-2017 و2017-2018، و2021-2022، و2023-2024)، فيما حرم الشارقة تحقيق لقبه الثاني في البطولة، بعد تتويجه موسم 2020-2021.