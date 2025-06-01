حمدان بن مبارك يؤكد ثقته بعناصر "الأبيض".. ويُرحب بكوزمين

أكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ثقته بعناصر المنتخب الوطني، وثمّن جهودهم وحرصهم في التدريب والمباريات، داعياً إلى تقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة أوزبكستان، واستثمار جميع الفرص المتبقية في التصفيات.

جاء ذلك خلال حضوره تدريب الأبيض اليوم الأحد في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، وأشار رئيس الاتحاد إلى أن مجلس الإدارة والشركاء وكل أسرة الكرة الإماراتية يقفون خلف المنتخب، ويقدمون له كل أنواع الدعم من أجل أن يحقق طموحه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ورحب الشيخ حمدان بن مبارك بالمدرب أولاريو كوزمين وجهازه المساعد، وتمنى لهم النجاح مع الأبيض، مؤكداً أن كوزمين يعرف الكثير عن الكرة الإماراتية وعناصرها، وهو الأجدر بقيادة المنتخب في هذه المرحلة، كما أنه صاحب إنجازات كبيرة في الكرة الإماراتية.

وقال الشيخ حمدان بن مبارك: " إننا نقدر حرص اللاعبين على الالتحاق بصفوف المنتخب بعد موسم طويل، ومشاركات خارجية متعددة، لكننا نطمح في الوقت نفسه إلى الاستفادة من هذه التجارب وتوظيفها لصالح المنتخب في مبارياته المتبقية".