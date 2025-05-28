العبدولي مدرباً لفريق خورفكان

أكد مصدر لـ"الإمارات اليوم" أن شركة خورفكان لكرة القدم بصدد إعلان التعاقد مع المدرب المواطن حسن العبدولي ليكون مدربا للفريق الأول في دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل، مشيراً إلى أن التوقيع سيتم بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

ويأتي التعاقد مع المدرب العبدولي خلفا للمدرب عبد المجيد النمر الذي غادر صفوف خورفكان بعد نهاية عقده مع "النسور" بعد موسم حافل بالنتائج المميزة.

وكشف المصدر عن وجود مفاوضات مع عدد من لاعبين وخصوصا في خط الدفاع سيتم استكمالها خلال الأيام المقبلة.