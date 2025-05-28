سعيد سليمان: بكيت عندما أُصبت بعد ربع ساعة من دعوتي للمنتخب

عبّر لاعب شباب الأهلي، سعيد سليمان، عن سعادته بأول لقب دوري له مع فريق شباب الأهلي، الذي تُوّج قبل أيام بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، فيما أنهى الموسم بحصول الفريق على أربعة ألقاب من أصل ستة كانت متاحة.

وغاب سعيد سليمان عن الفريق في الدور الثاني من بطولة الدوري، بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، إثر الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة عجمان، في شهر فبراير الماضي، وخرج على إثرها من المباراة، وفقد حلمه في الانضمام إلى المنتخب الوطني بعد فترة كبيرة من التألق مع «فرسان دبي»، وحجز مكاناً أساسياً وسط كوكبة النجوم، لكن الإصابة أبعدته عن مباريات الفريق والمنتخب الوطني.

وكشف سعيد سليمان أنه بكى أثناء مغادرته مباراة عجمان، بسبب معرفته قبل المباراة أنه سينضم إلى المنتخب الوطني قبل أن تبعده الإصابة عن حلمه.

وقال سعيد سليمان لـ«الإمارات اليوم»: «فرحتي وسعادتي لا يمكن تخيلها، بعدما حققت أول لقب دوري لي مع الفريق، شعور أكثر من رائع، الفريق استحق الفوز بكل الألقاب، حضرت المباراة الأخيرة وكنت أتمنى أن أخوض اللقاء وألعب مع زملائي، لكن الحمد لله، الشباب لم يقصروا والفريق استحق الألقاب الأربعة التي أحرزها هذا الموسم».

وعن بكائه أثناء خروجه مصاباً في مباراة عجمان التي تزامنت مع دعوته للانضمام إلى المنتخب، أضاف: «للأمانة من أصعب اللحظات التي مرت عليّ، أن تكون متألقاً ويأتيك اتصال بأنك ستكون مع المنتخب في المعسكر المقبل، ثم تصاب في أول ربع ساعة من المباراة بعد المكالمة مباشرة أمر صعب، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وكل اللاعبين والجهاز الفني وقفوا معي وساعدوني، وبإذن الله أعود إلى الفريق سريعاً مع بداية فترة الإعداد الموسم المقبل».

أما عن طموحه القادم مع شباب الأهلي، فقال: «كل لاعب يأتي إلى شباب الأهلي يبحث عن البطولات والتتويج والفوز، الحمد لله حققنا أربع بطولات، ونبدأ الآن الراحة قبل عودة الموسم المقبل للبحث عن تحديات جديدة».

وعن دور المدرب باولو سوزا معه عقب تعرضه للإصابة، قال: «المدرب هو من صنع نجومية سعيد سليمان وأعطاه الفرصة، وعقب الإصابة كانت كلماته جداً رائعة بالنسبة لي، وهو من هوّن عليّ الإصابة، وقال لي: هذه هي كرة القدم ويجب تقبلها، وبالفعل أجريت الجراحة، وستكون العودة قريبة بإذن الله».

وبدأ سعيد سليمان مشواره مع فريق شباب الأهلي عام 2018، وانتقل إلى حتا في 2020، قبل أن يعود إلى شباب الأهلي، ثم تتم إعارته عام 2021 إلى عجمان، ولعب مع البرتقالي موسمين، ثم عاد مجدداً إلى شباب الأهلي في 2023، وحجز مكانه في التشكيل الأساسي.