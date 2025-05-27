النصر يحتفظ بـ «كأس الإمارات» لكرة السلة

توج فريق نادي النصر بطلاً لـ «كأس الإمارات» لكرة السلة للعام الثاني على التوالي، بفوزه على شباب الأهلي بنتيجة (78-71)، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على صالة نادي كلباء.

وجاءت المباراة متقاربة المستوى، بعد أن انهى النصر الربع الأول متقدماً بواقع (18-16)، إلا أن الرد جاء قوياً من شباب الأهلي بإنهاء الشوط الأول متفوقاً بنتيجة (41-36) بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (25-18).

واستطاع النصر سريعاً العودة بالنتيجة وحسم المباراة لصالحه بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربعين الثالث والرابع بواقع (25-19 و17-11).