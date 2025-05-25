27 لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لأوزباكستان وقيرغيزستان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة المدير الفني الجديد الروماني كوزمين أولاريو القائمة الجديدة للمنتخب استعدادا لمباراتيه أمام منتخبي أوزباكستان وقيرغيزستان يومي الخامس والعاشر من يونيو المقبل تواليا وذلك ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة الجديد عودة لاعب الوصل علي صالح ولاعب الشارقة ماجد حسن.

وضمت القائمة 27 لاعباً، هم: خالد عيسى، حمد المقبالي، علي خصيف، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا ايكوفيتش، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالرحمن صالح، بدر ناصر، يحيى نادر، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، عبدالله حمد، محمد عبدالباسط، علي صالح، ماجد حسن، لوان بيريرا، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، سلطان عادل، جونيو نيداي، كايو كانيدو.

ويستعد الأبيض الإماراتي للتجمع يوم بعد غد في دبي على ملعب الوصل في دبي استعدادا للمباراتين المرتقبتين.