شباب الأهلي ومليحة ينشدان «وصافة» دوري اليد

تنطلق في الخامسة من عصر اليوم، على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، الدورة المجمعة الثانية والختامية لدوري «أقوياء اليد»، بلقاء الشارقة والنصر، على أن تتبع في السابعة بلقاء شباب الأهلي أمام مليحة، في مواجهة ستضمن للفائز حسم مركز وصافة الترتيب.

ونجح الشارقة في ختام الدورة المجمعة الأولى، الثلاثاء الماضي، في حيازة صدارة الترتيب العام بفارق الأهداف عن شباب الأهلي ومليحة، بعد مشاركتهما الرصيد ذاته البالغ سبع نقاط، ليستفيد «الملك» من نظام البطولة، بمنح صاحب المركز الأول الحصول على النقاط الاعتبارية الخاصة بهذا المركز البالغة ثلاث نقاط والتي يدشّن من خلالها مشواره في الدورة المجمعة الثانية، في مواجهة يسعى خلالها الشارقة إلى تأمين الصدارة، وتكرار فوزه على النصر بعد مباراة افتتاح الدورة الأولى (30-20).

وعلى الطرف الآخر بات النصر، الذي حلّ رابعاً في الدورة المجمعة الأولى، مطالباً بالفوز في مواجهاته الثلاث في الدورة المجمعة الثانية للتمسك بآماله، بعد أن خسر جميع مبارياته في الدورة المجمعة الأولى.

وفي موقعة الوصافة، يدخل شباب الأهلي مباراته أمام مليحة برصيد النقطتين الاعتباريتين اللتين حصل عليهما في ختام الدورة المجمعة الأولى، ويرفع شعار رد اعتبار خسارته أمام مليحة، الأحد الماضي، بواقع (26-27).

بدوره، يتطلع مليحة، صاحب النقطة الاعتبارية الواحدة، إلى تحقيق فوز يضمن له مركز الوصافة، ومواصلة ملاحقة الشارقة المتصدر، خصوصاً أن مليحة سيلتقي يوم غد الشارقة في ثانية الجولات، في مواجهة ثأرية لمليحة بعد خسارته أمام الشارقة في ختام الدورة الأولى بواقع (17-29).

طاقم تحكيم مقدوني - بحريني يدير الدورة المجمعة الثانية

أعلن اتحاد اليد، أمس، عن طاقم تحكيم مقدوني مكون من الدوليين نيناد نيكولوفيسكي، وإسماعيليج متالاري، والدوليين البحرينيين، حسين الموت وسمير المرهون، لإدارة مباريات الدورة المجمعة الثانية والختامية في الدور النهائي لدوري «أقوياء اليد».

وكانت الدورة المجمعة الأولى قد أدارها كل من الدوليين الأردنيين، أكرم الزيات وياسر عواد، والحكمين القاريين الأوزبكيين الشقيقين حسن وحسين إسماعيلوف