حاكم الشارقة: سألوني عن طلب المنتخب لكوزمين فقلت لو تريدون أحد أولادي لأعطيتكم إياه

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال استقباله لفريق الشارقة لكرة القدم بمناسبة فوزه أخيرا بلقب «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، إن هذه الفرحة بالإنجاز الذي تحقق لا يجب أن تنتهي، بل يجب أن تكتمل بفوز المنتخب في الاستحقاقات المقبلة،.

وأضاف سموه: «نهنئ المسؤولين في قيادة دولة الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين بهذا الإنجاز الذي نترقبه منذ سنوات».

وتابع سموه: «سألوني عن طلب المنتخب لمدرب الشارقة كوزمين، فقلت لو تريدون أحد أولادي لأعطيتكم إياه، فمصلحة الوطن أولى، ورغم أن المدرب احبكم واحببتموه لكن لمصلحة الوطن نضحي بكل شيء، وأتمنى التوفيق لإدارة نادي الشارقة في اختيار مدرب بديل لكوزمين».

ووجه سموه حديثه إلى لاعبي الشارقة: «كان لا بد أن ألتقي بكم قبل رحلتي إلى فرنسا لتكتمل فرحتنا معا ومع الجماهير».

ووجه سموه نصائح إلى لاعبي المنتخب، مطالبا إياهم بإن يبذلوا قصارى جهدهم ويجب عليهم أن يقسموا وأن يتعاهدوا على التمثيل المشرف للمنتخب.

وأوضح سموه «على لاعبينا الابتعاد عن المناوشات أثناء المباريات وأنا شخصياً أغلق التلفزيون إذا شاهدت ذلك».

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي واللاعبين الذين حققوا لقب دوري أبطال آسيا للأندية 2 لكرة القدم، بعد فوزهم في المباراة النهائية على فريق ليون سيتي السنغافوري 2-1 يوم الأحد الماضي في انجاز تاريخي يحققه النادي لأول مرة.

وأعلن سموه عن مكافأة الأبطال بمبلغ 20 مليون درهم تقديراً لانجازهم الفريد الذي يعزز خزائن الانجازات لكرة القدم الإماراتية.