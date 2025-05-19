"ديربي أبوظبي".. نقطة للوحدة والجزيرة

تعادل الوحدة وضيفه الجزيرة 2-2 في "ديربي أبوظبي" المثير، اليوم الإثنين، على استاد آل نهيان، في افتتاح الجولة 25 من دوري "ادنوك" للمحترفين التي شهدت أيضاً فوزاً صعباً للنصر على كلباء 3-2، فيما فرض عجمان التعادل السلبي على العين في استاد هزاع بن زايد قبل مشاركة "الزعيم" في كأس العالم للأندية.

وحافظ الوحدة على حظوظ التأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا للأندية "النخبة"، بارتقائه إلى المركز الثاني موقتاً بفارق الأهداف عن الشارقة برصيد 45 نقطة لكل منهما، فيما تراجع الجزيرة للمركز السابع برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن النصر الذي تقدم للمركز السادس، أما العين فقد حافظ على مركزه الخامس برصيد 41 نقطة، وعزز عجمان مركزه العاشر برصيد 28 نقطة.

وافتتح الجزيرة التسجيل عبر تسديدة من خارج المنطقة للمغربي نسيم الشاذلي أسكنها بقوة على يمين حارس الوحدة راشد علي، ونجح الوحدة في التعديل برأسية محمد غرباني (38).

وفي الشوط الثاني، تقدم الجزيرة مجدداً عبر الأرجنتيني رامون ميريز محولاً كرة ركنية برأسه في المرمى (64)، قبل أن تثمر محاولات الوحدة عن احتساب الحكم الدولي عمر آل علي، ركلة جزاء نفذها السوري عمر خربيين بنجاح (83) وينتهي "الديربي" بالتعادل.