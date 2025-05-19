حاكم الشارقة يستقبل «بطل آسيا» غداً

دبي-الإمارات اليوم

أعلن تلفزيون الشارقة أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سيستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي واللاعبين الذين حققوا لقب دوري أبطال آسيا للأندية 2 لكرة القدم بنسخته الأولى الساعة 9 صباح يوم غدٍ الثلاثاء في قصر البديع.

وكان فريق الشارقة قد عاد إلى أرض الوطن صباح اليوم الإثنين عبر طائرة خاصة أقلت بعثة الفريق من سنغافورة إلى مطار الشارقة، بعدما حصد لقب البطولة الأسيوية اثر تغلبه على فريق ليون سيتي السنغافوري 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد على ملعب بيشان في سنغافورة.

ويعد هذا أول انجاز آسيوي في تاريخ الفريق الملقب بـ«الملك» ليختتم موسمه لحالي بأفضل صورة، بعد أن خرج من جميع البطولات المحلية التي نافس فيها بقوة حتى الرمق الأخير.