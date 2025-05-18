6 لاعبين يحملون مفاتيح لقب «آسيا 2».. أبرزهم كايو لوكاس

يستعد ملعب «بيشان» في سنغافورة لاستضافة نهائي «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، اليوم، بين الشارقة وليون سيتي سايلرز السنغافوري، إذ يسعى كل فريق إلى التتويج بلقبه القاري الأول. ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريراً موسّعاً على موقعه الرسمي، سلط من خلاله الضوء على عدد من اللاعبين الذين يستحقون المتابعة في المباراة النهائية، ويُنتظر تألقهم في المباراة، كونهم يحملون مفاتيح الفوز، وذلك على النحو التالي:

كايو لوكاس

يعدّ كايو لوكاس (31 عاماً) شريك بيريرا في صدارة هدافي الفريق، إذ أحرز خمسة أهداف وصنع ثلاثة، وهو أحد لاعبي «الأبيض» الإماراتي، حيث شارك معه للمرة الأولى أمام إيران في تصفيات كأس العالم 2026.

وينشط كايو على الأطراف، ويُعدّ في أفضل حالاته عندما يقود الهجمات من العمق، إذ نجح في 14 مراوغة فردية خلال البطولة، ومن المتوقع أن يُسبب صداعاً حقيقياً لدفاع ليون سيتي.

خالد الظنحاني

يعتبر من أبرز ركائز الشارقة هذا الموسم، وثبّت أقدامه في التشكيلة الأساسية للمدرب الروماني أولاريو كوزمين، بعدما شارك في جميع المباريات، ونجح في أداء واجباته الدفاعية بإتقان، مسجلاً 48 استعادة للكرة و15 اعتراضاً، وأسهم في ثلاث مباريات بشباك نظيفة، لكن ما يميّزه أيضاً هو إسهاماته الهجومية، حيث قدّم ثلاث تمريرات حاسمة، وست مراوغات ناجحة، وبلغت دقة تمريراته 73.5%، ما يجعله نقطة انطلاق فعالة لهجمات الشارقة.

لوان بيريرا

يُعدّ لوان بيريرا محور التحركات الهجومية في الشارقة، ويشغل مركز صانع الألعاب، ويتميز بتحركاته المتأخرة داخل منطقة الجزاء لدعم الهجوم، فقد سجل خمسة أهداف وصنع هدفين - ويُعدّ هداف الفريق في البطولة - أبرزها هدفان حاسمان في دور المجموعات أمام سيباهان الإيراني والوحدات الأردني.

إزوان محبوب

شكّل الحارس إزوان محبوب (34 عاماً) حجر الأساس الذي بُني عليه مشوار ليون سيتي في البطولة، وقدّم مستويات ثابتة، لاسيما في إياب قبل النهائي الحاسم أمام سيدني الأسترالي.

وشارك إزوان في جميع مباريات فريقه، وحافظ على نظافة شباكه أمام زيجيانغ الصيني، وموانغ ثونغ يونايتد التايلاندي. وعلى الرغم من أن دقة توزيعه للكرات بلغت 47.9% فقط، فإنه برع في حماية منطقته الخلفية بـ122 عملية استعادة للكرة، ومتوسط 2.5 تصدٍ في المباراة الواحدة.

بايلي رايت

المدافع الأسترالي بايلي رايت يمثّل ركيزة ثابتة في دفاع ليون سيتي، وقد اجتاز اختبارات صعبة في الطريق إلى النهائي، إذ سجل 10 اعتراضات للكرة، ويُجيد قراءة مجريات اللعب، كما يتمتع بدقة تمرير قاربت 80%، وأظهر أيضاً خطورته الهجومية عندما سجل هدف التعادل أمام بيرسيب باندونغ في دور المجموعات.

شوال أنور

يعتبر شوال أنور نجم المسيرة السنغافورية دون منازع، إذ سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة، ليُثبت أنه مايزال يحتفظ بلمسته الحاسمة على الرغم من بلوغه 34 عاماً.

ولم يُسجّل شوال في آخر ثلاث مباريات بالبطولة، لكنه يظل التهديد الأبرز، بفضل سرعته العالية في المسافات القصيرة، والتي ستضع دفاع الشارقة تحت الضغط.