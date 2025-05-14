5 عوامل «فنية وإدارية» تمنح الظفرة دفء «المحترفين»

اقترب فريق الظفرة بشكل كبير من الصعود الرسمي إلى دوري المحترفين، قبل ثلاث جولات من ختام الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، كما بات الفريق الأقرب للفوز بدرع دوري الدرجة الأولى، بعد موسمين قضاهما بعيداً عن الأضواء.

ويبلغ رصيد الظفرة 50 نقطة في المركز الأول، وهو رصيد دبا نفسه، ثاني الترتيب، لكن الظفرة يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

ويحتاج الظفرة إلى نيل نقطة واحدة من مبارياته الثلاث المتبقية أمام كل من الإمارات ومصفوت والعربي للصعود الرسمي، بالمقابل يحتاج دبا إلى نقطة واحدة أيضاً للصعود من مباراتيه المقبلتين أمام الذيد والجزيرة الحمراء.

«الإمارات اليوم» ترصد أهم الأسباب الفنية التي دفعت الظفرة للاقتراب من التأهل إلى دوري المحترفين.

1 قرار تدريبي مهم

ركزت إدارة الظفرة على الاستقرار الفني باعتباره من العناصر المهمة لتحقيق الاستدامة الفنية، وذلك من خلال التمسك بالمدرب الكرواتي، ألين هورفات، وعدم تغييره، رغم فشله في المواسم الماضية في قيادة الفريق إلى التأهل لدوري المحترفين.

2 توفير عناصر الصعود

رفع الظفرة شعار الصعود منذ بداية الموسم كهدف أساسي، وعزز فريقه بلاعبين مميزين، منهم الفرنسي موهاميد لامين ياتارا، ولاعبون مواطنون، ونظّم معسكراً تدريبياً احترافياً، وقاد ذلك إلى أن يبقى في المنافسة طوال الموسم.

3 احترام جميع الفرق

خاض فريق الظفرة جميع مبارياته بجدية عالية، وقدم احترامه لجميع الفرق، ما جعله يتفادى التعرّض للمفاجآت، باستثناء خسارته أمام فريق «غلف يونايتد» بهدف نظيف في الجولة 23 للدوري.

4 المقابلات الإعلامية

فضّلت إدارة الظفرة عدم الكشف عن خطط النادي في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، من خلال عدم الحديث لوسائل الإعلام، وشددت على اللاعبين والجهازين الفني والإداري للالتزام بهذه السياسة، في خطوة تراها أسرة النادي مهمة للحفاظ على التركيز.

5 التوقف الإجباري

نجح فريق الظفرة في عبور أكبر التحديات التي صادفت الفرق التي تنافس على الصعود، وهو تحدي التوقف الإجباري عن خوض المنافسات، بسبب جدول المباريات الذي أسفر عن انسحاب فريق فليتوود، وعالج فريق الظفرة هذا الأمر ليتمكن من البقاء في المنافسة، بعد أن أحرز نتائج جيدة، على عكس منافسيه.