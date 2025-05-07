عجمان يقترب من تجديد عقد المدرب غوران لموسم جديد

توصل نادي عجمان إلى اتفاق مبدئي مع مدرب الفريق الأول، الصربي غوران توفيغدزيتش، لتجديد عقده والاستمرار في قيادة «البرتقالي» خلال الموسم المقبل، على أن يتم توقيع العقد النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء مشاركة الفريق في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين.

وأكد غوران في تصريح لـ«الإمارات اليوم» وجود توافق في وجهات النظر بينه وبين إدارة النادي حول أغلب تفاصيل العقد الجديد، مشيراً إلى ارتياحه للاستمرار مع الفريق لموسم إضافي، وقال: «سعادتي بالاستمرار تعود إلى العلاقة المميزة مع الإدارة واللاعبين، إضافة إلى دعم الجماهير، وهما من العوامل التي تشجعني على البقاء».

ويأتي هذا التوجه ضمن سعي إدارة نادي عجمان، ومنذ توليها المسؤولية قبل نحو 15 عاماً، إلى تحقيق الاستقرار الفني والإداري للفريق الأول، وهو ما يظهر من خلال محدودية عدد المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق منذ تعيين خليفة الجرمن رئيساً لمجلس الإدارة عام 2010.

ومنذ عودة عجمان إلى دوري المحترفين في موسم 2016-2017، تولى قيادة الفريق أربعة مدربين فقط، أبرزهم المصري أيمن الرمادي، الذي قاد الفريق من الهواة حتى موسم 2021، ثم خلفه غوران الذي درّب الفريق لموسمين قبل أن ينتقل إلى تدريب النصر في موسم 2023-2024.

وخلال الموسم الماضي، مر الفريق بتغييرين فنيين، حيث بدأ الموسم تحت قيادة البرازيلي كايو زاناردي، الذي تمت إقالته بعد أربع جولات، ليخلفه الروماني دانيل إيسايلا حتى نهاية الموسم، قبل أن يقرر النادي إعادة غوران عقب انتهاء عقده مع نادي الوحدة.

وسجل غوران نتائج لافتة مع عجمان خلال فترة تدريبية سابقة، حيث قاد الفريق في موسم 2021-2022 إلى المركز السابع في الدوري برصيد 35 نقطة، محققاً 10 انتصارات وخمسة تعادلات مقابل 11 خسارة. أما في موسم 2022-2023، فقد قدم الفريق موسماً استثنائياً، إذ حصد 44 نقطة محتلاً المركز السادس، وهو أفضل مركز للنادي في دوري المحترفين، إضافة إلى بلوغه نصف نهائي كأس رئيس الدولة قبل أن يودّع البطولة أمام الشارقة.

ويُعد الموسم الحالي هو الأقل لفريق عجمان، إذ خاض 23 مباراة حتى الآن في الدوري، حقق خلالها ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما تعرض للخسارة في 12 مباراة، وآخرها أمام العروبة، أول من أمس، ليبقى في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

وبدا غوران غير راضٍ عن النتيجة التي انتهت عليها المواجهة، على الرغم من أن فريقه كان متقدماً بهدفين في البداية قبل أن يقلب العروبة النتيجة لمصلحته 3-2.

وقال المدرب الصربي في تصريحات صحافية: «لا يمكن أن أقبل الخسارة بتلك الطريقة التي حدثت في مباراة العروبة، لقد لعبنا شوطين مختلفين، في الأول أحسنا الانتشار والتمرير بصورة صحيحة وصناعة الفرص الخطرة، لكن في الشوط الثاني تغير كل شيء، وورطنا أنفسنا في العديد من المشكلات التي منحت العروبة الأفضلية، لم نكن نضغط بصورة سليمة على المنافس، وسمحنا لهم بتهديد مرمانا، فشكلوا خطورة علينا وتمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف».

غوران:

. العلاقة المميزة مع الإدارة واللاعبين، إضافة إلى دعم الجماهير، من العوامل التي تشجعني على البقاء.