المهرة ديزرت فلاور تتوج بسباق «1000 غينيز» الإنجليزي

توجت المهرة «ديزرت فلاور» اليوم بطلة لسباق «1000 غينيز» الإنجليزي على مضمار «نيوماركت»، وأكلمت رباعية تاريخية لفريق «غودولفين» العالمي، بالفوز بأربع انتصارات كلاسيكية في غضون يومين في قارتين.

وجاء انتصار «ديزرت فلاور» بإشراف مدربها شارلي آبلبي، بعد ساعات من الإنجاز التاريخي غير المسبوق لفريق «غودولفين» وتتويجه مع المهر «سوفرينتي» بإشراف المدرب وليام موت بلقب «كنتاكي ديربي» الشهير وأستضاف نسخته الـ 151 مضمار شرشل داونز الأميركي، وسبقه قبل 24 ساعة وعلى مضمار «نيوماركت» بتتويج «رولينغ كورت» بإشراف المدرب آبلبي بلقب «2000 غينيز الإنجليزي» الذي اتبع بغضون ساعات بتتويج المهرة «غود شير» فريق «غودولفين» والمدرب براد كوكس لقب «كنتاكي أوكس» في «شرشل داونز».