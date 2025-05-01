4 أندية عربية تمشي مع العين «عكس الاتجاه» قبل مونديال الأندية

تلقت استعدادات الأندية العربية الخمسة المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ضربة موجعة، بعدما ظهرت كأنها تمشي «عكس الاتجاه» خلال الموسم الحالي، وحققت نتائج مخيبة، إلى جانب معاناتها أزمات فنية واضحة قبل الحدث العالمي الكبير.

وتأهلت أندية العين والهلال السعودي من قارة آسيا، والأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي من إفريقيا، للمشاركة في النسخة التاريخية من كأس العالم للأندية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً في الولايات المتحدة، بداية من 15 يونيو المقبل.

وقبل أقل من شهرين على انطلاق البطولة، أصبحت مشاركة الأندية الخمسة مهددة بنتائج كارثية، بعدما عانت جميعها مشكلات وأزمات كثيرة في الفترة الماضية.

وفي الوقت الذي حقق نادي العين إنجازاً تاريخياً في الموسم الماضي، بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، شهد الموسم الجاري تولي ثلاثة مدربين قيادة الفريق، في واقعة غير مسبوقة بتاريخ النادي، حيث بدأ «الزعيم» الموسم مع الأرجنتين هيرنان كريسبو، ثم تعاقد مع البرتغالي ليوناردو غارديم، وأخيراً يقوده حالياً الصربي فلاديمير إيفيتش.

وسجل نادي العين أسوأ مشاركة في تاريخ «حامل اللقب» بحصوله على المركز الأخير في مباريات منطقة الشرق لمرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما غادر مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس المحترفين، وابتعد عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين.

ويلعب «الزعيم» في المجموعة السابعة، مع أندية مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والوداد البيضاوي المغربي.

من جهته، يعيش الممثل الثاني لقارة آسيا، الهلال السعودي أسوأ فتراته بعدما خرج، أول من أمس، من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بخسارته أمام الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم يكن الهلال يعاني أي أزمات مع مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يقوده منذ بداية الموسم الماضي، في ظل النتائج المميزة التي حققها مع الفريق، إذ قاد جيسوس الهلال للفوز بالدوري السعودي من دون هزيمة، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ولكن النصف الثاني من الموسم الحالي شهد تراجعاً كبيراً في نتائج «الزعيم»، أدى إلى تراجعه للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق سبع نقاط خلف الاتحاد صاحب الصدارة، وودع الفريق كأس خادم الحرمين الشريفين من ربع النهائي.

وتوترت علاقة جيسوس بالعديد من اللاعبين، على غرار القائد سالم الدوسري، ولاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والجناح البرازيلي مالكوم، الذي اعترض على تغييره من قبل جيسوس في مباراة ضد التعاون، الشهر الماضي، قبل أن يكرر مواطنه المهاجم ماركوس ليوناردو الأمر في مباراة الاتفاق.

واكتملت الأزمة باقتراب المدرب البرتغالي من الرحيل عن الهلال بدخوله في مفاوضات مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ليتولى تدريب «السيليساو» في الفترة المقبلة.

ويلعب الهلال في المجموعة الثامنة، مع أندية ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

ولا يختلف الوضع في قارة إفريقيا، حيث إن الأهلي المصري دخل في أزمات عنيفة في آخر شهرين، بعدما خسر لقب دوري أبطال إفريقيا بخروجه في نصف النهائي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، واقترابه من خسارة لقب الدوري المحلي لمصلحة بيراميدز، ولا يشارك الأهلي في كأس مصر خلال الموسم الحالي، كما ودع كأس الرابطة من دور المجموعات، عقب خسارة مباراتين، كما كان سبق له خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي أمام منافسه التقليدي الزمالك، بينما فاز فقط بلقب كأس السوبر المصري الذي أقيم في أبوظبي.

وقررت إدارة النادي المصري إقالة المدرب السويسري مارسيل كولر الذي يقود الفريق منذ سبتمبر 2022، ليصبح الفريق في أزمة فنية قبل خوض مباريات المونديال.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، حيث سيلعب الأهلي المباراة الافتتاحية أمام صاحب الأرض بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

من جهته، يواجه الترجي التونسي الأزمة نفسها بعدما خرج من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، حيث إنه تولى تدريب الفريق في الموسم الحالي أربعة مدربين، هم: البرتغالي ميغيل كاردوزو ثم تم تعيين إسكندر القصري بدلاً منه بشكل مؤقت، وتعاقد بعد ذلك مع الروماني لورينت ريجيكامب، لكن مسيرته مع الفريق لم تستمر أكثر من أربعة أشهر، وأخيراً تم تعيين ماهر الكنزاري مع إمكانية التعاقد مع مدرب خامس قبل مونديال الأندية.

ويلعب الفريق التونسي في المجموعة الرابعة التي تضم تشيلسي الإنجليزي وفلامنغو وفريق آخر سيخلف كلوب ليون المكسيكي الذي تم استبعاده.

وأخيراً، يعاني الوداد البيضاوي المغربي خلال الموسم الحالي، إذ لم يتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ تسع سنوات، بينما خسر لقب الدوري المغربي للموسم الرابع توالياً، وفي طريقه لإقالة المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

وغادر الوداد كأس العرش المغربي من ثمن النهائي، حيث تركز إدارة النادي على التعاقد مع مدرب جديد، وتجهيز الفريق قبل خوض منافسات المونديال، إذ يلعب في المجموعة السابعة مع العين ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

. الهلال ودّع آسيا واقترب من فقدان الدوري، وعلاقة جيسوس مع اللاعبين متوترة.

. الترجي تولى قيادته 4 مدربين في الموسم الحالي، وخرج من دوري أبطال إفريقيا.

. 32 فريقاً يشارك في المونديال بالولايات المتحدة.

. العين غيّر 3 مدربين الموسم الحالي، في واقعة غير مسبوقة بتاريخ النادي.

. الأهلي خسر لقبه في إفريقيا بخروجه على أرضه أمام صن داونز، وأقال مدربه كولر.

. 15 يونيو المقبل موعد انطلاقة كأس العالم للأندية.