«المحترفين» تكشف مرشحي جوائز أبريل

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس، قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في شهر أبريل 2025، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب بدوري أدنوك للمحترفين، إذ يتنافس على جائزة أفضل لاعب خمسة نجوم، هم: سعيد عزت الله (شباب الأهلي)، وعلاء الدين زهير (الوحدة)، وجواو بيدرو (الوصل)، وطارق تيسودالي (خورفكان)، ومحمد النني (الجزيرة).

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى: حمد المقبالي (شباب الأهلي)، وسلطان المنذري (كلباء)، ومحمد علي (الوصل)، أما جائزة أفضل مدرب فيتنافس عليها عبدالمجيد النمر (خورفكان)، وباولو سوزا (شباب الأهلي)، وأولاريو كوزمين (الشارقة).