لقب دوري السلة.. صراع تقليدي بين شباب الأهلي والشارقة

يحلّ فريق شباب الأهلي، الساعة 8:45 مساء اليوم، ضيفاً على الشارقة في صراع تقليدي بين الفريقين ضمن الجولة الختامية لإياب الدور النهائي لدوري كرة السلة، يسعى من خلالها «الفرسان» لحسم نتيجتها، وإضافة اللقب الـ16 تاريخياً له في البطولة، ويطلبها الشارقة بشعار اللقب الثامن بالدوري، والثاني له هذا الموسم بعد تتويجه، الشهر الماضي، بـ«كأس الاتحاد».

كما تشهد صالة نادي الشارقة، الساعة 6:15 مساء، لقاء حسم المركز الثالث، الطامح إليه كل من النصر والبطائح، اللذين يدخلان اللقاء برصيد ست نقاط لكل منهما.

وقضى نظام البطولة بأن يقام الدور النهائي من مرحلتين (ذهاب وإياب)، تلعبان بنظام الدوري، حيث استضافت الأولى منهما صالة شباب الأهلي، قبل التوجه في المرحلة الثانية لإقامة المباريات على صالة نادي الشارقة.

ويدخل شباب الأهلي مباراته الختامية وهو في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، ويحتاج لحسم اللقب إلى الفوز أو الخسارة بفارق أقل من ست نقاط، فيما يتمسك الشارقة الوصيف برصيد تسع نقاط، بآماله بالتتويج، المرهونة بقدرة «الملك» على الفوز على «فرسان دبي» بفارق ثماني نقاط وأكثر، خصوصاً أن لقاء الفريقين، الأربعاء الماضي، في ذهاب الدور التمهيدي انتهى لمصلحة شباب الأهلي (86-79).

ويتطلع شباب الأهلي للقبه المحلي الأول لهذا الموسم، والثاني بعد تتويجه، الشهر الماضي، بلقب «بطل المنطقة الخليجية» في النسخة الثالثة من دوري «سوبر غرب آسيا»، ومواصلته تحطيم الرقم القياسي كأكثر فرق الدولة تتويجاً بلقب بطولة الدوري، بعد أن حققها «فرسان السلة» أعوام 2000 و2001 و2003 و2009 و2012 و2013 و2014 و2015 و2017 و2018 و2019 و2021 و2022 و2023 و2024.

ويراهن شباب الأهلي على نجومه الذين تألقوا في دوري سوبر غرب آسيا، بينهم الدوليون قيس عمر، والشقيقان حامد وأحمد عبداللطيف، وسعيد ومحمد مبارك، والمحترفون الأميركيون، ديشوندري واشنطن على صعيد مركز صانع الألعاب، وجمال هايجينز وكريس كروفورد على صعيدي الجناح ولاعب الارتكاز.

بدوره يراهن الشارقة لإضافة لقب جديد، بعد أعوام 1983و1984و1985 و1988 و1991 و2004 و2020، على مجموعة متجانسة بين عناصر الخبرة والدماء الشابة، يتقدمهم صانع ألعاب المنتخب الوطني، دي ماركو ديكسون، ومن خلفه الثنائي محمود وسيم ومحمد أسد، والمحترفان الأميركيان نيكولاس ويست وسي جي.