تغيير ملعب نهائي «أبطال آسيا 2» بين الشارقة وليون سيتي السنغافوري

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة المباراة النهائية في «دوري أبطال آسيا للأندية 2» بين الشارقة الإماراتي وليون سيتي السنغافوري يوم 18 مايو المقبل على ملعب ملعب «بيشان» الذي يتميز بالعشب الطبيعي بدلا من الملعب السابق «جالان بيسار» الذي يعتمد على النجيل الاصطناعي.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس شركة الشارقة لكرة القدم خالد عيسى المدفع لـ «الإمارات اليوم» إنه تم اعتماد ملعب «بيشان» لإقامة المباراة النهائية عليه بناء، وذلك بناء على طلب رسمي كان قد تقدم به نادي الشارقة عبر اتحاد الكرة الإماراتي بتغيير ملعب المباراة لتقام في ملعب مناسب يليق بالمباراة النهائية في هذه البطولة القارية