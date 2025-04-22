كوزمين يعلق على توليه تدريب منتخب الإمارات.. وينتقد ملعب النهائي الآسيوي

أكد مدرب الشارقة الروماني أولاريو كوزمين الذي تعاقد معه اتحاد الكرة أخيراً، لتولي تدريب المنتخب لمدة عامين، إنه شرف كبير بالنسبة له تدريب المنتخب الإمارات خلال المرحلة المقبلة، وفي ذات الوقت فإن المهمة ليست سهلة، والأمر سيكون مسؤولية كبيرة، وبالتأكيد فإنه أيضا مسؤولية وشرف كبير لكل لاعب يلعب بالمنتخب.

وقال كوزمين في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء عقب قيادته فريقه الشارقة للفوز على عجمان 4-صفر ضمن الجولة 22 من دوري المحترفين «المهمة ليست سهلة والمنتخب بحاجة إلى جميع اللاعبين الذين يمكنهم اللعب للمنتخب وكذلك اللاعبين الذين يتمنون اللعب لمنتخب الإمارات».

وكان اتحاد الكرة تعاقد مع كوزمين لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة خلفاً للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو، إذ ينتظر كوزمين مهمة قيادة الأبيض الإماراتي للتأهل إلى كأس العالم 2026 سواء بالتأهل المباشر أو الملحق.

من جانب آخر، قال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة الشارقة وعجمان إنه كان لدى الشارقة إرادة كبيرة للفوز في المباراة بأربعة أهداف نظيفة وأن الأمر الإيجابي هو تمكن الفريق من تسجيل أهداف عديدة لاسيما أنه صار للشارقة فترة لم يسجل هذا العدد من الأهداف.

وأضاف كوزمين «نسعى للتعامل مع جميع المباريات بجدية عالية جدا حتى يحافظ الفريق على جاهزيته حتى نهاية الموسم واللاعبون تعاملوا مع المباراة بجدية عالية مقارنة بالمباريات السابقة».

وبخصوص قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا للأندية- 2، بين الشارقة وليون سيتي السنغافوري على «ملعب بيشان» الذي سيتم تجهيزه ليتسع لنحو 10 آلاف مشجع، قال كوزمين «غير مناسب أن يكون الحضور الجماهيري 10 آلاف مشجع، وفي اعتقادي الخاص فإن نهائي بطولة قارية يجب أن يلعب في ملعب يشرّف الكرة الآسيوية عامة، وليس اللعب في ملعب لا توجد عليه مدرجات، وفي ملعب يشبه ملاعب التمارين، لكن يجب علينا أن نؤدي واجبنا».

وأوضح «كان من الأفضل تحديد ملعب المباراة النهائية منذ بداية الموسم مثلما يحدث في البطولات الأوروبية».