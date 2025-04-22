الظفرة يقترب من سلم الصعود لـ «المحترفين» برفقة دبا

اقترب فريقا الظفرة ودبا من التأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل، بعد تحقيقهما انتصارين ثمينين هما الأهم في الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى، لكونهما تحققا على حساب المنافسين المباشرين ضمن الجولة الـ24، إذ تغلب الظفرة على الفجيرة 2-0، فيما كسب دبا مواجهته مع العربي 1-0، فيما وصل فريق يونايتد للمركز الثالث على لائحة الترتيب، رغم تعادله مع غلف يونايتد 1-1.

ويتصدر الظفرة برصيد 47 نقطة، يليه دبا (43 نقطة) ثم يونايتد (41 نقطة) والعربي (39 نقطة) والفجيرة (38 نقطة) وهي الفرق التي لاتزال في منافسة على الصعود.

درع الدوري

ويحتاج فريق الظفرة إلى 10 نقاط من أصل 12 نقطة متاحة في الملعب للصعود الرسمي، بغض النظر عن نتائج بقية الفرق، بينما سيحتاج إلى 12 نقطة والوصول للنقطة 59 للفوز بدرع الدوري.

صعود دبا

ويحتاج فريق دبا إلى الفوز في جميع المباريات من أجل الصعود، إذ يمتلك حالياً 43 نقطة من 21 مباراة، وفي حالة الفوز في جميع المباريات سيصبح رصيده 58 نقطة، ولن يتمكن من نيل درع الدوري إلا بتعثر الظفرة مقابل فوزه بجميع مبارياته، وتعتبر أسهل من بقية الفرق، ما يجعل صعوده الأوفر حظاً.

هدف قاتل

استقبلت شباك نادي العربي هدفاً قاتلاً في الدقيقة 82 في المباراة مع دبا، حرمته نقطة التعادل أو الفوز، في مشهد فني لم يعكس الأداء الذي قدمه لاعبوه، ما قد يصعب مهمته في الصعود لدوري المحترفين.

فرصة يونايتد

فرّط فريق يونايتد أحد فرق الشركات الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى بفرصة ثمينة في التقدم خطوات مهمة نحو الصعود للمحترفين للمرة الأولى بعد تعادله مع غلف يونايتد (1-1)، لكنه صعد للمركز الثالث برصيد 40 نقطة.

التحدي الصعب

تمكن الظفرة من عبور التحدي الصعب الأول في طريقه للصعود الرسمي بفوزه على الفجيرة بهدفين نظيفين وإيقافه نزيف النقاط الذي لازمه في آخر جولتين بتعادل وخسارة، وأصبح رصيده 47 نقطة.

التوقف الإجباري

وتأثر الفجيرة بالتوقف الإجباري لأكثر من شهر عن خوض المنافسات بسبب جدول المباريات الذي لم يطرأ عليه التعديل بعد انسحاب فريق فليتوود يونايتد، ما عرضه للخسارة أمام الظفرة بهدفين نظيفين، فضلاً عن ضعف المردود الفني الذي قدمه الفريق.