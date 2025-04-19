هدف عالمي لنجم الجزيرة عبدالله رمضان.. وتعليق صاخب من رؤوف خليف (فيديو)

سجل نجم الجزيرة والمنتخب الوطني عبدالله رمضان هدفاً عالمياً من منتصف الملعب في المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) التي جمعت فريقه مع شباب الأهلي اليوم السبت.

⚽️ هدف عالمي 🔥🚀

عبد الله رمضان يفتتح التسجيل للجزيرة من تسديدة صاروخية في الدقيقة 18#شباب_الأهلي: 0⃣ #الجزيرة: 1⃣#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي 🏆 pic.twitter.com/egaoEtPs5Q — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 19, 2025

وتعتبر تسديدة عبدالله رمضان الصاروخية التي منحت الجزيرة السبق في التهديف مع حلول الدقيقة 18، الأبعد مسافة في تاريخ نهائيات البطولة، ما أبهر المراقبين ومعلق قناة دبي الرياضية التونسي رؤوف خليف الذي تغزل في وصف الهدف، قائلاً: "هدف خيال وكل الجمال.. الجزيرة وأسراره المثيرة".