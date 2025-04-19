من هو كوزمين "المدرب الجديد" لمنتخب الإمارات؟.. "مسيرة مرصعة بالذهب"

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم التعاقد رسمياً مع مدرب الشارقة الروماني كوزمين أولاريو لتدريب منتخب الإمارات بعقد لمدة عامين خلفاً للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو.

وقال اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "اتحاد الإمارات لكرة القدم يتعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو لتدريب منتخبنا الوطني الأول لمدة عامين".

وجاء التعاقد مع كوزمين لتولي تدريب المنتخب في المرحلة المقبلة بعد إقالة بينتو بسبب تراجع نتائج المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كاس العالم 2026.

من هو كوزمين أولايو؟

ولد كوزمين عام 1969 بمدينة بوخارست في رومانيا، وبدأ حياته لاعباً في عدد من الأندية الرومانية في صغره أشهرها الفريق الشهير في أوروبا يونيفرسيتاتيا كريوفا، ولعب في مركز الدفاع وكان ذو قوة بدنية وجسمانية صلبة عُرف عنه القيادة داخل الميدان الأمر الذي كان يعوض به كثير من إمكانياته الفردية وكانت روحه القتالية سبباً من الأسباب التي صاغت لعديد الفرق البطولات.

وتنقل كوزمين في عدد من الأندية ومنها أندية آسيوية كالفريق الكوري الجنوبي سوان سامسونج ولعب معه 56 مباراة ومن ثم انتقل إلى الفريق الياباني جيف يونايتد ايشيهارا شيبا ولم يدم معه طويلا حيث لعب عشر مباريات فقط. بعد ذلك عاد كوزمين إلى رومانيا.

تاريخه التدريبي

بدأ كوزمين مشواره التدريبي بشغف مع ناشيونال بوخارست 2000-2002، ومن ثم ستيوا بوخارست 2002، ثم العودة إلى ناشيونال بوخارست 2003-2004، ثم فريق بوليتنكا تيميسورا 2005، ومن ثم بلوغه مرحلة النضوج والدهاء التدريبي مع فريقه ستيوا بوخارست 2006-2007 الذي عاش فيه أقوى تجاربه التدريبية عندما لعب فريق ستيوا في بطولة الأبطال الأوروبية (دوري أبطال أوروبا) .

التحق كوزمين أولاريو بتدريب نادي الهلال في صفقة هي الأكبر بين عقود المدربين في المنطقة العربية ومنذ قدومه لنادي الهلال في تاريخ 2007 وهو يقدم فكر جديد في عالم التدريب في المنطقة وهو الانضباطيه ولا سواها وأعتمد على أسلوب توافق كثيرا مع الطاقات الموجودة بنادي الهلال حيث عمد على بناء خطوط ثلاثة مترابطة وبقوة واحدة.

ومن الهلال انتقل كوزمين لتدريب نادي السد القطري لموسمين حقق فيهما كأس نجوم قطر قبل أن يستقيل بعد تلك البطولة ثم انتقل لتدريب نادي العين بين عامي 2011 – 2013، لتبدأ معها رحلة واعدة بالإنجازات في الملاعب الإماراتية ومنه إلى شباب الأهلي بالفترة من 2013-2017 ثم نادي الشارقة بالفترة من 2021 -2022.

أبرز إنجازات كوزمين في الإمارات

-أحرز مع العين لقب الدوري في 2012 و2013، وكأس السوبر 2012.

- أحرز مع شباب الأهلي لقب الدوري مرتين في 2014 و2016، وكأس السوبر في 2013 و2014 و2016، وكأس الرابطة في 2014 و2017، وكأس الصداقة الإماراتية - المغربية.

- قاد شباب الأهلي إلى نهائي أبطال آسيا 2015.

- حقق مع الشارقة لقب كأس رئيس الدولة مرتين في 2022 و2023 وكأس السوبر 2023 وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في 2023.

- قاد الشارقة إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للأندية.