مباريات اليـوم
نهائي كأس رابطة المحترفين
شباب الأهلي - الجزيرة 20:30
دوري أبطال إفريقيا
صن داونز - الأهلي 17:00
أورلاندو بيراتس - بيراميدز 20:00
الدوري الإنجليزي
إيفرتون - مانشستر سيتي 18:00
وست هام - ساوثهامتون 18:00
أستون فيلا - نيوكاسل 20:30
الدوري الألماني
هايدنهايم - بايرن ميونيخ 17:30
الدوري الإسباني
رايو فاليكانو - فالنسيا 16:00
برشلونة - سيلتا فيغو 18:15
لاس بالماس - أتلتيكو مدريد 23:00
الدوري الإيطالي
روما - هيلاس فيرونا 22:45
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