مباريات اليـوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

نهائي كأس رابطة المحترفين

شباب الأهلي - الجزيرة 20:30

دوري أبطال إفريقيا

صن داونز - الأهلي 17:00

أورلاندو بيراتس - بيراميدز 20:00

الدوري الإنجليزي

إيفرتون - مانشستر سيتي 18:00

وست هام - ساوثهامتون 18:00

أستون فيلا - نيوكاسل 20:30

الدوري الألماني

هايدنهايم - بايرن ميونيخ 17:30

الدوري الإسباني

رايو فاليكانو - فالنسيا 16:00

برشلونة - سيلتا فيغو 18:15

لاس بالماس - أتلتيكو مدريد 23:00

الدوري الإيطالي

روما - هيلاس فيرونا 22:45

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