«عقل كوزمين» و«الحارس الذهبي» أبرز عوامل تأهل الشارقة التاريخي

حصد الشارقة بطاقة التأهل للمباراة النهائية في «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب نظيره التعاون السعودي بالفوز عليه 2-0، في مباراة الإياب التي أقيمت، أول من أمس، على استاد الشارقة، وسط تألق كبير للحارس الذهبي عادل الحوسني وإدارة فنية رفيعة المستوى من المدرب الروماني أولاريو كوزمين.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في السعودية، انتهت بفوز التعاون بهدف نظيف ما استدعى انتصاراً بثنائية للشارقة الذي بذل لاعبوه مجهوداً كبيراً أسفر عن التأهل للنهائي الكبير.

وجاء هدفا الشارقة عن طريق كل من عثمان كامارا من كرة مرتدة «90+4» واللاعب البديل فراس بالعربي من تسديدة صاروخية «90+10»، ما يعني أن الشارقة حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية خلال 10 دقائق هي عُمر الوقت المحتسب بدل الضائع التي احتسبها حكم المباراة الأوزبكي رستم لطفولين.

ورغم أن جمهور الشارقة فقد الأمل في إمكانية تحقيق فريقه للفوز بعدما دخلت المباراة دقائقها الحرجة، وبدأ في مغادرة المدرجات، إلا أن المشهد تحول سريعاً بصورة دراماتيكية بعدما فاجأ «الملك» الكل بتسجيل هدفين سريعين لتتحول المدرجات في لحظات إلى شلالات فرح غامرة في أوساط الجماهير التي حضرت وساندت الفريق بقوة في المدرجات.

ورغم أن بداية الشارقة في المباراة كانت سيئة وافتقدت ألعابه إلى التركيز واللمسات الفنية في الملعب مقابل سيطرة التعاون على مقاليد الأمور وأخذه زمام المبادرة في الملعب، إلا أن الأمور تحولت خلال النصف الأخير من الشوط الأول لمصلحة الشارقة الذي بدأ في استعادة توازنه من جديد وقال كلمته بقوة في الوقت القاتل.

وبرزت ثلاثة عوامل فنية أساسية وراء فوز الشارقة وتأهله إلى المباراة النهائية، تمثلت في التدخلات الناجحة لمدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، بعد التبديلات التي قام بها في الشوط الثاني، خصوصاً مع دخول كل من فراس بالعربي وجولهيرمي بيرو، ليضغط الشارقة بعدها بقوة على جبهة فريق التعاون، ما أسفر عن تسجيله هدفي الفوز في الوقت الحاسم من عُمر المباراة، فضلاً عن قتال لاعبي الشارقة حتى آخر لحظة في عمر المباراة وعدم اليأس والاستسلام، خصوصاً من قبل اللاعبين عثمان كامارا وفراس بالعربي صاحبي هدفي الفوز في المباراة، إضافة إلى تصدي حارس الشارقة المتألق، عادل الحوسني، لفرص عدة للتعاون من بينها ركلة جزاء احتسبت لمصلحة فريق التعاون «14» سددها أشرف المهديوي، بعدما ارتكب مدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن مخالفة مع لاعب التعاون، روجير مارتينيز، داخل المنطقة المحظورة، إذ مثل صد الحوسني ركلة الجزاء نقطة التحول الأهم في المباراة لمصلحة الشارقة، إذ كان تسجيل التعاون لهدف من ركلة جزاء سيصعب من مهمة الشارقة في المباراة، وسيزيد ذلك من الضغوط النفسية على لاعبي الشارقة لاسيما أن الفريق متأخر بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

من جهته، قال كوزمين في تصريحات صحافية عقب المباراة: «إن تصدي الحارس عادل الحوسني لركلة جزاء لفريق التعاون في الشوط الأول مثل نقطة التحول الأهم في المباراة لمصلحة الشارقة، وإن الفريق يجب ألا يكتفي بمجرد الوصول إلى المباراة النهائية وإنما العمل على الفوز باللقب الآسيوي».

بدوره، قال مدرب فريق التعاون السعودي، محمد العبدلي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «إن الشارقة استحق التأهل إلى المباراة النهائية، وأعتذر لجماهير فريق التعاون خصوصاً الذين كانوا في ملعب المباراة لعدم قدرة الفريق على إسعادهم».

أولاريو كوزمين:

. تصدي الحوسني لركلة الجزاء في الشوط الأول نقطة التحول الأهم في المباراة.

محمد العبدلي:

. الشارقة استحق التأهل إلى المباراة النهائية، وأعتذر لجماهير فريق التعاون.

. شلالات فرح تدفقت على المدرجات من الجماهير الإماراتية بعد هدفي كامارا وبالعربي في الدقائق الأخيرة.