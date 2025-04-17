راشد بن حمدان يطّلع على تحضيرات «القفال 34»

اطلع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على التحضيرات الجارية لإنجاح النسخة الـ34 من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير إلى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

وثمّن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الدعم المتواصل والاهتمام الكبير من راعي السباق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي أسهم في استمرار الحدث الكبير الذي يُعدّ موعداً يترقبه الجميع.

ووقف الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على التحضيرات والتجهيزات الجارية لإنجاح الكرنفال الرياضي التراثي العريق، الذي انطلق عام 1991، بفكرة مؤسِّسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليكون الحدث رسالة تتوارثها الأجيال، احتفاءً بإرث الآباء والأجداد، كما ارتبط بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجهة المنظمة والمشرفة على السباق. جاء ذلك خلال استقباله في زعبيل وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 34، الذي ضم نائب رئيس اللجنة، سيف جمعة السويدي، وعضوي اللجنة خالد بن دسمال وخالد البلوشي، والمدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد الفلاحي.

وأثنى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على الجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة للحدث وشركاء النادي من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً في إنجاح سباق القفال لأكثر من ثلاثة عقود متواصلة، وتعرف كذلك إلى خطط عمل اللجنة المنظمة الخاصة بموقع قرية القفال 34، والتي سيتم تشييدها على الشاطئ المفتوح في أم سقيم، وتضم عدداً من الأجنحة المشاركة التي تبرز الموروث الشعبي البحري لحياة الآباء والأجداد، وتُعرِّف المجتمع إلى القيم الكبيرة لهذا الكرنفال الكبير، كما تحتضن القرية حفل ختام النسخة رقم 34، ومقر استديو قنوات دبي الرياضية التي سترافق السباق بنقل مباشر ومتميّز.

وناقش الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال، الخطط الخاصة بتأمين سلامة المشاركين في السباق، وانتقالهم إلى جزيرة صير بونعير والتحضير من هناك قبل بداية السباق ثم الوصول إلى خط النهاية قبالة شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

ووجّه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 34 بالعمل مع الشركاء واللجان المنظمة على تسهيل مهمة المشاركين، وتذليل الصعاب كافة قبل السباق وأثناءه، متمنياً التوفيق والسداد للجميع من مُلّاك ونواخذة وبحارة مشاركين في إنجاح الملحمة المرتقبة، والوصول بسلام إلى خط النهاية يوم السباق.

وتسلم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، في ختام زيارة وفد اللجنة العليا المنظمة، هدية تذكارية.

. راشد بن حمدان ناقش مع وفد اللجنة المنظمة الخطط الخاصة بتأمين سلامة المشاركين في السباق.