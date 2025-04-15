الشارقة يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بـ «سيناريو مجنون»

صعد الشارقة إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2، بسيناريو مجنون حدث في مباراته أمام ضيفه التعاون السعودي، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي وانتهت بفوز «الملك» بهدفين دون رد.

وانتظر فريق الشارقة حتى الوقت المُحتسب بدلا من الضائع ليتمكن عثمان كامارا وفراس بالعربي، من تسجيل هدفي الفوز «90+4»، و«90+10».

وبذلك نجح الشارقة في تعويض خسارته في الذهاب بالهدف الذي سجله لاعب عجمان السابق، عبد الحميد صابيري.

وجاءت الدقائق الأولى صعبة على أصحاب، الذي تعرض مرماه للعديد من الهجمات التي يُمكن وصفها بالخطورة، فحضر التهديد الأول من جانب سعد الناصري، من شبه انفراد بالمرمى، لكنه سدد بجوار القائم الأيمن «3».

ومن كرة مُبعدة من دفاع الشارقة، تهيأت الكرة أمام روجير مارتينيز، سدد بجانب القائم الأخر «6».

ووقع شاهين عبد الرحمن في المحظور، عندما ارتكب خطأ في حق روجير مارتينيز، ليحتسبها الحكم الأوزبكي رستم لطفولين، ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفار، بيد أن الحارس المتألق، عادل الحوسني، صحح الأوضاع وتصدى للتسديدة التي انبرى إليها أشرف المهديوي «14».

وبدأ الشارقة يدخل أجواء اللقاء بعد تلك الفرصة الضائعة من جانب التعاون، وسنحت له أكثر الفرص خطورة، عندما مرر عادل تاعرابت كرة مثالية إلى عثمان كامارا، وضعته في مواجهة المرمى، لكن الحارس السعودي عبد القدوس عطية كان بالمرصاد، وأبعدها إلى ركنية «23».

وفي الوقت الذي توقع الكثيرون أن يظهر الشارقة في المباراة الا أن الخطورة ظلت لمصلحة لفريق التعاون، ولولا تألق عادل الحوسني لاستقبلت شباكه هدفا، من تسديدة فيصل فهد، والتي أطلقها من داخل الصندوق «29».

وعاد الشارقة للتماسك من جديد وحصل على العديد من الركلات الركنية التي لم تُستغل، لكن ميلوني كاد أن يُدخل الفرحة إلى الجماهير بتسديدة أطلقها من مشارف المنطقة، ارتطمت برأس أحد المدافعين، وغيرت اتجاها، لكن الحارس كان يقظا وأبعد الكرة قبل أن تسكن شباكه «35».

وواصل الملك العمل الذي أنهى عليه الشوط الأول مع بداية الحصة الثانية وأضاع بيتروفيتش، فرصة سهلة للتسجيل، من كرة سددها ضعيفة بين يدي حارس التعاون، رغم قُرب مسافته من المرمى «48».

وتغاطي الحكم الاوزبكي عن احتساب ضربة جزاء لمصلحة الشارقة بعد تعرض كايو لوكاس للعرقلة داخل الصندوق، ليحصل بعدها على ضربة ثابتة من مكان مثالي لعبها لوان بيريرا في الشباك من الخارج «68».

ومرت الدقائق المتبقية من زمن المباراة وسط ضغط مكثف من جانب الشارقة، لينجح عثمان كامارا في خطف هدف التقدم، من كرة مرتدة من الحارس تابعها في المرمى «90+4».

وأكمل فراس بالعربي، فرحة جماهير الشارقة بتسجيل الهدف الثاني وهدف الصعود من تسديدة صاروخية سكنت على يمين الحارس «90+10».