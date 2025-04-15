«التعاون» طريق الشارقة الوحيد إلى نهائي آسيا

يأمل الشارقة حصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لـ«دوري أبطال آسيا للأندية 2»، خلال المواجهة المرتقبة التي تجمعه مع ضيفه التعاون السعودي، في الثامنة من مساء اليوم بإياب الدور نصف النهائي، وتحقيق إنجاز تاريخي والتمثيل المشرف للكرة الإماراتية، كونه بات الممثل الوحيد لها في المحافل الخارجية، بعدما ودّعت جميع الفرق المحلية البطولات الآسيوية والخليجية.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة، كون الشارقة يخوض المباراة متأخراً بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أُقيمت، الأسبوع الماضي، بمدينة بريدة السعودية، فإن «الملك» أكمل جاهزيته من الجوانب كافة لخوض المباراة، إذ يملك عناصر مميّزة من اللاعبين بإمكانها صنع الفارق وقيادة الفريق إلى الانتصار، وإسعاد جماهيره التي ستكون في المدرجات لدعمه بقوة.

وسعى الجهاز الفني للفريق الشرقاوي، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، خلال التدريبات الأخيرة إلى معالجة الأخطاء والثغرات التي صاحبت مباراة الذهاب، لاسيما الأخطاء الدفاعية التي دفع الفريق ثمنها غالياً بالخسارة بهدف نظيف، بجانب العمل على تعزيز الجانب الهجومي واستغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف في المرمى.

وأنهى الشارقة تحضيراته كافة للمباراة بعدما أجرى تدريبه الختامي على ملعبه وهو مكتمل الصفوف بوجود كل عناصره الأساسية، إذ اطمأن كوزمين خلال التدريب الأخير على جاهزية لاعبيه والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة.

ويراهن الشارقة بجانب عاملي الأرض والجمهور على قوة الفريق، لاسيما الهجومية على الرغم من أن هذه القوة كانت قد غابت في مباراة الذهاب، خصوصاً الثنائي كايو لوكاس ولوان بيريرا، إذ لم يظهرا بمستواهما الحقيقي في المباراة الماضية.

ويتوقع أن يحظى الشارقة بدعم جماهيري كبير بعدما أعلنت روابط مشجعي الأندية المحلية وجودها في المدرجات مع جماهير الشارقة لمؤازرة الفريق وبث روح الحماسة والجدية في أوساط اللاعبين من أجل الظهور القوي والمشرف في هذا الحدث، بعدما بات الفريق الشرقاوي على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي في حال الفوز.

وفي المقابل، فإن فريق التعاون السعودي أنهى بدوره تحضيراته بقيادة مدربه، محمد العبدلي، الذي يسعى إلى إحداث مفاجأة جديدة من خلال تعزيز فوزه السابق في مباراة الذهاب، وحصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، خصوصاً أن الفريق يضم مجموعة مميّزة من اللاعبين.