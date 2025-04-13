الإيطالي باراتوري يحصد لقب «تحدي الإمارات» للغولف

تّوج الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، اللاعب الإيطالي ريناتو باراتوري، بلقب بطولة تحدي الإمارات للغولف، التي اختتمت اليوم الأحد في نادي الزوراء للغولف واليخوت في عجمان، وأقيمت بالتعاون بين اتحاد الإمارات للغولف والجولة الأوروبية للجولف، ضمن منافسات «هوتيل بلانر» العالمية، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار أميركي.

وشهد مراسم التتويج وليد العطار عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف، وجورج سعد الرئيس التنفيذي لشركة الزوراء للتطوير العقاري، وتوم فيليبس المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط، وأكرم سكيك مدير اتحاد الإمارات للغولف.

وجاء فوز باراتوري بلقب البطولة بعدما أنهى الجولات الأربع للبطولة برصيد 22 ضربة تحت المعدل، متقدماً على الجنوب إفريقي جيسي ريتشي الذي حقق 20 ضربة تحت المعدل، وجاء في المركز الثالث الأميركي دان إريكسون برصيد 17 ضربة تحت المعدل.

كما شملت مراسم التتويج، حصول أحمد سكيك، لاعب منتخب الإمارات الوطني، على جائزة أفضل لاعب من فئة الهواة، بتحقيقه أفضل نتيجة بين كافة اللاعبين الهواة من مختلف الجنسيات في البطولة، وهو الذي دخل التاريخ بعدما أصبح أول لاعب إماراتي هاوٍ يتأهل إلى الجولات الختامية في واحدة من بطولات الجولة الأوروبية للغولف، بعدما أنهى أول جولتين في البطولة بإجمالي 4 ضربات تحت المعدل، وتحديداً عندما تألق في الجولة الثانية التي حقق فيها 5 ضربات تحت المعدل، ثم أنهى المنافسات في المركز 69، بإجمالي 3 ضربات فوق المعدل.