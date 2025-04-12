الشامسي: لا تخافوا على العين من المشاركة في مونديال الأندية

أكّد مدير فريق العين لكرة القدم، أحمد الشامسي، عدم خوفه من مشاركة العين في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيراً إلى أن الفريق دائماً يكون الأفضل في المشاركات الخارجية، موضحاً أن «الزعيم» هو خير ما يمثل الكرة الإماراتية أفضل تمثيل، متمنياً أن تكون المشاركة الخارجية تليق باسم الكرة الإماراتية والجمهور بشكل عام، ويقدم الفريق الوجه الحقيقي لكرة القدم في نادي العين.

ويستعد العين للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، كونه بطلاً للنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وهي البطولة التي ينتظرها جمهور الكرة الإماراتي بشكل عام.

وقال أحمد الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك عمل كبير داخل نادي العين ومجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري لهذه المهمة الخارجية، ويتم إعداد الفريق بأفضل طريقة وتجهيز لهذه البطولة العالمية، على مسؤوليتي لا تخافوا على فريق العين في المشاركات الخارجية، وهو دائماً خير ما يمثل الكرة الإماراتية خير تمثيل، ونثق بأنه سيقدم الوجه المشرف للكرة الإماراتية،، هذا الحدث لا يهم فريق العين فقط، وإنما الكرة الإماراتية بشكل عام».

وأضاف: «صحيح أن الموسم الحالي لم نوفق فيه، لكن يبقى العين دائماً في المشاركات الخارجية يسعى لتقديم الأفضل، ونعلم أن المركز الذي يتواجد فيه العين حالياً في مسابقة الدوري (الخامس) لا يليق بفريق العين، ولكن يتبقى ست مباريات بـ18 نقطة، ونأمل أن نوفق في الحصول على أكبر عدد من النقاط من أجل التقدم والحصول على مركز مؤهل للمشاركات الخارجية، لأن الزعيم يستحق أن يكون دائماً في المشاركات الخارجية، ونحاول اللحاق بمقعد مباشر للبطولة الآسيوية الموسم المقبل أو على أقل تقدير الملحق الآسيوي».

وتابع: «أقل من شهرين على المشاركة في كأس العالك للأندية، حدث لا يهم العين فقط وإنما الكرة الإماراتية بشكل عام، أتمنّى أن تكون مباراة شباب الأهلي التي تعادلنا فيها ضمن الجولة الـ20 خير بداية لفريق العين لتقديم الأفضل، لنكن واقعيين (الزعيم) كان يستحق الفوز في المباراة وقدم أداءً رائعاً، ولاحت له أربع فرص حقيقية للتسجيل وإحراز الأهداف، كنا الأحق بالفوز والنقاط الثلاث، ولكن هذه هي كرة القدم، العين قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام شباب الأهلي، وبإذن الله تكون المباريات المقبلة أفضل إعداد لكأس العالم للأندية».

. العين يشارك في كأس العالم للأندية 2025 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية من 15 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.