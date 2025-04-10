منتخب الإمارات للناشئين يتأهل الى نهائيات كأس العالم 2025

تأهل منتخب الإمارات للناشئين لكرة القدم إلى دور الـ16 من كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً وصعد إلى مونديال 2025، عقب تعادله أمام فيتنام 1-1 مساء اليوم الخميس في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتأهل «أبيض الناشئين» إلى كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، إذ كان قد فاز في الجولة الثانية على أستراليا 2-0.

ويتأهل منتخبان من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور الـ16، وتحصل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثمانية على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، حيث تنضم إلى منتخب قطر المضيف، في النهائيات التي تضم 48 منتخباً.