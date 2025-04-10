بطاقة التأهل الأولى إلى المحترفين تقترب من الظفرة

يلامس فريق الظفرة بطاقة الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين على الرغم من تعادله مع ضيفه الحمرية من دون أهداف في الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، إذ رفع رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق ست نقاط عن الفجيرة ثاني الترتيب، وسبع نقاط عن دبا صاحب المركز الثالث.

حسابياً، بقيت للظفرة ست مباريات حتى ختام الدوري، وسيكون فيها بحاجة إلى جمع 15 نقطة للصعود الرسمي والتتويج بلقب البطولة، وفي المقابل تتنافس ستة فرق على البطاقة الثانية المؤهلة للمحترفين، هي: الفجيرة (38 نقطة)، دبا (37 نقطة)، العربي (36 نقطة)، يونايتد (36 نقطة)، حتا (31 نقطة)، الإمارات (30 نقطة).

وكانت مباريات الجولة الماضية التي أُقيمت يومَي السبت والأحد الماضيين، قد أسفرت عن فوز يونايتد على الجزيرة الحمراء (5-0)، ودبا على فريق الإمارات (2-1)، والعربي على حتا (3-2)، وتعادل مصفوت مع الذيد من دون أهداف، والظفرة مع الحمرية، وتعادل «غلف إف سي» مع «مجد» بالنتيجة نفسها.

وأسهمت نتائج الجولة الـ22 برسم ملامح فنية جديدة لشكل المنافسة على الصعود، بعد فوز فرق يونايتد ودبا والعربي، ما عزز حظوظها بالمنافسة والاقتراب من فريقي الصدارة.

الحمادي: التفريط في النقاط ممنوع

أكّد المحاضر الدولي في كرة القدم عمر الحمادي أن فريق الظفرة تنتظره مواجهات صعبة وقوية في الطريق للصعود، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الجولة الـ24 المقررة يومَي 19 و20 أبريل الجاري، ستشهد مواجهتين مهمتين، يلتقي فيها الظفرة مع الفجيرة، والعربي مع دبا، سيكون تأثيرهما بارزاً في التعرّف إلى أبرز الصاعدين»، وأضاف: «التفريط بالنقاط ممنوع في الجولات المقبلة، خصوصاً أن أغلبها ستشهد مواجهات مباشرة بين الفرق المتنافسة مع بعضها، ونتائجها ستحسم الصعود للمحترفين»، وتابع: «تُعدّ مباريات دبا الأسهل وحظوظه للصعود جيدة بشرط عدم التفريط بالنقاط، بينما يحتاج الظفرة إلى الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين ملاحقيه».