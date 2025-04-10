منتخب «التقاط الأوتاد» يحصد برونزية الألعاب الخليجية الشاطئية

حصد فرسان المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد الميدالية البرونزية لمسابقة فرق الرمح، ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية «مسقط 2025»، فيما حقق المنتخب السعودي الميدالية الذهبية، وتُوّج منتخب عُمان بالميدالية الفضية.

ويضم منتخب التقاط الأوتاد كلاً من فهد الشمري، وسيف الحارثي، ومحمد عبدالله، وخالد المسعود، وعيسى البلوشي.

وارتفع حصاد الإمارات في الدورة إلى خمس ميداليات، بواقع ثلاث ذهبيات عن طريق عبدالله الحمادي الذي حصد ذهبيتَي الطيران الشراعي (النزول على الهدف، وإطاحة الأقماع «البولينغ»)، إضافة إلى ذهبية منتخب الشراع ضمن فئة فرق الأوبتمست، كما حقق منتخب الرياضات الجوية الميدالية الفضية للفرق بالطيران الشراعي، إضافة إلى الميدالية البرونزية لمنتخب التقاط الأوتاد.

وتشارك الإمارات في الرياضات الشاطئية الثماني المدرجة بالدورة وهي: كرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة، وألعاب القوى، والتقاط الأوتاد، والشراع، والسباحة، والطيران الشراعي، بوفد رياضي مكون من 77 رياضياً ورياضية، حيث تعتبر المشاركة الثالثة للدولة في هذا المحفل الذي لم تغب عنه منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 2010 في البحرين.

من جهته، عبر البطل فهد الشمري عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية للفرق في منافسات الرمح، وقال في تصريحات صحافية: «هذا الإنجاز تحقق بفضل العمل الجماعي وروح الفريق التي جمعتنا، كما لا ننسى أن النجاح كان بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه دولتنا الحبيبة، التي وفرت لنا كل الإمكانات والتشجيع لتحقيق هذه النجاحات، ونتطلع لمزيد من التفوق في المستقبل».

منافسات اليوم

تتواصل، اليوم، منافسات ألعاب القوى بمسابقات الوثب الثلاثي، والوثب العالي، والتتابع (4X60) متر للرجال السيدات، وسباق الميل، وكذلك منافسات التقاط الأوتاد.

ويلاقي منتخب كرة اليد، غداً، نظيره السعودي، فيما يواجه منتخب كرة القدم نظيره العُماني، ويواصل منتخب الشراع مشاركته في السباقات الفردية لجميع الفئات التي تختتم غداً، وتشهد تحديد المراكز الأولى وتوزيع الجوائز.