44 فريقاً يشاركون في «كأس مينا» لكرة القدم للناشئين

تنطلق، غداً، على ملاعب نادي ومنتجع جبل علي للغولف والرماية منافسات بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين لكرة القدم، التي تنظمها شركة «سي بي إف بيرفورمانس»، بدعم من مجلس دبي الرياضي للعام الثالث، بمشاركة 800 لاعب منتسبين إلى 44 فريقاً من 12 دولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم فئة تحت 12 عاماً إلى مجموعتين، ضمت الأولى فرق: إمباير إف سي (الإمارات)، سكوت (كازاخستان)، فرسان إسبانيا (الإمارات)، رينغرز (إسكتلندا)، وأكاديمية لندن النخبة (إنجلترا)، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق كل من: لاليغا أبوظبي (الإمارات)، شباب الأهلي (الإمارات)، نورويتش سيتي (إنجلترا)، القادسية (السعودية)، وإنغليزيا (الأردن).

وتوزعت فئة تحت 13 عاماً على مجموعتين ضمت الأولى: أكاديمية برشلونة (الإمارات)، آرا إف سي (الهند)، أكاديمية مانشستر سيتي (الإمارات)، الجزيرة (الإمارات)، والقادسية (السعودية)، فيما ضمت الثانية: فرسان إسبانيا (الإمارات)، دبي أيريش (الإمارات)، الاتحاد الغربي لكرة القدم (أستراليا)، ملبورن سيتي (أستراليا)، أكاديمية لندن النخبة (إنجلترا).

وفي فئة تحت 14 عاماً، ضمت المجموعة الأولى: أكاديمية ريدز (الإمارات)، ملبورن سيتي (أستراليا)، إمباير (الإمارات)، كافوي سيلتيك (زامبيا)، فيما ضمت الثانية: لاليغا دبي (الإمارات)، أكاديمية مانشستر سيتي (الإمارات)، كروزارز (إيرلندا الشمالية)، القادسية (السعودية).

وتشمل فئة تحت 15 عاماً مجموعتين ضمت الأولى: لاليغا دبي (الإمارات)، كورينثيانز (البرازيل)، أكاديمية ريدز (الإمارات)، القادسية 2 (السعودية)، فيما ضمت الثانية: أكاديمية برشلونة (الإمارات)، أكاديمية غو-برو الرياضية (الشارقة)، القادسية 1 (السعودية)، كولومبوس كرو (الولايات المتحدة الأميركية).

وأسفرت قرعة فئة تحت 16 عن مجموعتين، ضمت الأولى: لاليغا دبي (الإمارات)، كافوي سيلتيك (زامبيا)، الجزيرة (الإمارات)، فرسان إسبانيا (الإمارات)، فيما ضمت الثانية: أولي إف سي (الإمارات)، آرا إف سي (الهند)، النصر (الإمارات)، أكاديمية مانشستر سيتي (الإمارات).