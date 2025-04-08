تفاصيل صغيرة تفصل كوزمين عن تدريب المنتخب

كشف مصدر مطلع لـ«الإمارات اليوم» أن مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، اقترب من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم خلفاً للبرتغالي باولو بينتو، الذي تمت إقالته على خلفية النتائج الأخيرة للأبيض في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، خلف منتخب إيران المتصدر الذي حسم بطاقة التأهل الأولى رسمياً إلى المونديال، في حين يحتل المنتخب الأوزبكي المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة توصل إلى اتفاق مبدئي مع كوزمين الملقب بـ«القيصر»، وأنه بقيت بعض التفاصيل الصغيرة التي تنتظر الحسم النهائي بين اتحاد الكرة والمدرب كوزمين.

وتابع المصدر أنه في حال تم التوصل إلى الاتفاق النهائي على الشروط كافة التي حددها المدرب، من بينها عقد طويل الأجل ومبلغ مالي مناسب والتفرغ لتدريب المنتخب، فإنه ينتظر أن يعقد اتحاد الكرة جلسة مع المدرب لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، علماً أن عقد كوزمين مع ناديه الحالي الشارقة سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن كوزمين منشغل حالياً مع الشارقة الذي سيخوض مساء اليوم مباراة مهمة مع مضيفه التعاون السعودي في ذهاب الدور نصف النهائي من «دوري أبطال آسيا للأندية 2».

وكان اتحاد الكرة قد فتح خطوط تواصل مع بعض المدربين من بينهم كوزمين لتولي تدريب المنتخب في المرحلة المقبلة التي يواجه خلالها المنتحب تحديات كبيرة لاسيما أن فرصته في التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 لاتزال قائمة، بشرط الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان في الخامس و10 يونيو المقبل، مقابل خسارة أو تعادل أوزبكستان أمام قطر في الجولة العاشرة «الأخيرة» للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وفي حال أخفق المنتخب في التأهل المباشر إلى المونديال فإن أمامه أيضاً فرصة اللعب في الملحق المؤهل للنهائيات.

3 تحديات أمام اتحاد الكرة لحسم الملف

يواجه اتحاد الكرة ثلاثة تحديات في ملف التعاقد مع المدرب الجديد، ستضعه في موقف الإجابة على ثلاثة أسئلة، الأول: هل سيكون التعاقد معه ليكون مدرباً مؤقتاً (أي لمباراتين فقط)؟ والثاني: هل العقد سيكون طويلاً مع الوضع في الحسبان أن المنتخب ربما يخوض الملحق المؤهل إلى كأس العالم؟ والثالث: كيف سيكون شكل العقد مع كوزمين إن كان سيتخلى عن تدريب الشارقة أم أن هناك (ازدواجية) في عمله بحيث يكون مدرباً للمنتخب وكذلك للشارقة؟

. عقد كوزمين مع الشارقة ينتهي آخر الموسم الحالي.