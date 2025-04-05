العروبة يتمسك بأمل البقاء.. وعُقدة عجمان للبطائح «مستمرة»

تمسك العروبة ببصيص الأمل في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بعد أن حقق فوزاً مهما على ضيفه كلباء، 2-1، السبت، في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين.

ونجح العروبة في قلب الطاولة على "النمور" بعدما كان متأخرا بهدف سجله عبد السلام محمد بعد ركنية لعبها لياندرو، ارتقى إليها قبل المدافعين وأودعها برأسه على يسار الحارس، "31"، قبل أن يستغل محمد الجنيبي خطأ دفاعي من سالم راشد وسجل منه هدف التعادل "36".

وفي الشوط الثاني، تمكن سينيسا جولاسيك، من تسجيل الهدف الثاني والفوز "74"، ليرفع رصيد العروبة إلى ست نقاط، ويُصعّب من موقف كلباء الذي تجمد رصيده عند 22 نقطة.

وفي الشارقة، فشل البطائح في الحفاظ على تقدمه أمام عجمان بالهدف الذي سجله أناتولي أبانغ، مع الدقيقة 26، ليخرج بالتعادل الإيجابي، 1-1، بعدما سجل ليثري سيلفا هدفاً من تسديدة صاروخية استقرت على يسار حارس البطائح إبراهيم عيسى "53".

وبذلك استمرت عُقدة عجمان للبطائح الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز على "البرتقالي" في أي مباراة جمعتهما بدوري أدنوك للمحترفين.

ورفع البطائح رصيده للنقطة 20 متقدماً بفارق سبع نقاط عن دبا الحصن صاحب المركز 13، وبقي عجمان كما هو في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.