بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج 12 الجاري

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تنظيم النسخة السابعة من بطولتها الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات، بمقرها في أبوظبي يوم 12 أبريل الجاري، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وأوضح بيان أصدرته الأكاديمية، أن المنافسات ستقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وستقام البطولة وفق نظام الشطرنج السويسري، من خلال سبع جولات من المنافسات السريعة التي تجمع بين التركيز الذهني والمهارة التكتيكية.

وأكد عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية طلال الهاشمي، أهمية هذه البطولة في تعزيز المشاركة المجتمعية، واكتشاف ورعاية المواهب، موضحاً أن هناك إقبالاً كبيراً على المشاركة فيها، معتبراً أنها تعكس جهود الأكاديمية منذ سبع سنوات لترسيخ ثقافة الشطرنج في الدولة.