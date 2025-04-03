دبي تستضيف منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية

ينطلق في دبي 14 أبريل الجاري «منتدى الإمارات الثاني للرياضة المجتمعية» الذي ينظمه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع وزارة الرياضة، تزامناً مع «عام المجتمع» 2025.

ويشهد المنتدى مشاركة خليجية وعربية واسعة، لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب التطويرية، إضافة إلى مشاركين من داخل الإمارات في المجالات التخصصية المختلفة.

كما يتضمن معرضاً مصاحباً يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي والرياضي في دولة الإمارات، إضافة إلى العديد من الأجنحة المتنوعة.

وأكد سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن المنتدى يرسخ أهمية الرياضة المجتمعية، وجهود الإمارات لتعزيزه ممارستها بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.