ختام «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم» بمشاركة 12 ألف لاعب

اختُتمت منافسات «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، البطولة الأكبر من نوعها في قارة آسيا، التي نظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية، بهدف تعزيز جهود استقطاب المواهب الرياضية، وأُقيمت البطولة في تسع مناطق مختلفة في دبي، وتضمنت 18 فئة عمرية من تحت ست سنوات إلى تحت 23 سنة تنافسوا في 4500 مباراة خلال 19 أسبوعاً بمشاركة أكثر من 12 ألف لاعب ولاعبة مثّلوا 600 فريق من 112 أكاديمية حكومية وخاصة.

وذكر مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي، أن نادي الوصل نجح في فرض سيطرته على فئتي تحت 8 وتحت 9 سنوات، فيما فاز فريق إيه إف سي بلقب تحت 6 سنوات، وفاز فريق أكاديمية ماك بلقب تحت 7 سنوات، بينما تُوّج نادي دبي آيريش ببطولتي تحت 11 وتحت 12 سنة. وفي فئات الناشئين، تمكن فريق برشلونة دبي من تحقيق لقب فئتي تحت 13 وتحت 16 سنة، بينما برز فريق ريدز بفوزه في فئتي تحت 14 وتحت 21 سنة، مؤكداً حضوره القوي. أما في الفئات الأكبر سناً، فقد أظهر فريق لا ليغا إتش بي سي تفوقه بفوزه بلقب تحت 15 سنة، بينما أحرز فريق سيتي إف سي لقب تحت 18 سنة، وتمكن إمباير إف سي من حصد لقب تحت 17 سنة، أما تحت 23 سنة، فقد اختتم فريق ريدز البطولة متوجاً باللقب.

وعلى صعيد منافسات الكأس، فقد تُوّج فريق النصر بلقب البطولة في فئة تحت 21 سنة، كما تألق فريق نادي الوصل مجدداً بتحقيقه لقب فئة تحت 8 سنوات، فيما أحرز فريق أكاديمية أياكس لقب تحت 9 سنوات، وحقق فريق سيتي إف سي لقب تحت 10 سنوات، بينما واصل نادي دبي آيريش تألقه بفوزه بلقب تحت 11 سنة، ونجح فريق ريدز في الظفر بلقب تحت 14 سنة، بينما عزز فريق لا ليغا إتش بي سي مكانته بحصد لقب تحت 15 سنة. وتُوّج برشلونة دبي بلقب تحت 16 سنة، في حين حسم سيتي تشامبيون لقب تحت 17 سنة، وأكمل سيتي إف سي نجاحاته بإحراز لقب تحت 18 سنة.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، وفي فئة تحت 21 سنة، فاز حسن بشير، حارس مرمى نادي النصر، بجائزة أفضل حارس، أما في فئة تحت 9 سنوات، فقد تُوّج حمد جاسم، لاعب نادي النصر، بلقب أفضل لاعب، بينما حصل عيسى الوهابي، لاعب الوصل، على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية.