الجولة الـ 19.. أوضاع مستقرة في «القمة».. ملتهبة في «القاع»

خرجت الجولة الـ19 من منافسات دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم هادئة على صعيد القمة، ساخنة وملتهبة على صعيد مناطق الهبوط ومنتصف جدول الترتيب العام، في وقت مازالت فيه فرق «تترنح» على صعيد النتائج، مواصلة سلسلة عروضها السلبية لفترات ليست بالقصيرة.

ولم تكن تلك الجولة ببعيدة عن الأوضاع التي يعيشها المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد إقالة مدربه البرتغالي باولو بينتو، إذ نفى بعض المدربين تلقيهم أي عروض لقيادة «الأبيض»، خلافاً لما أشيع في الفترة الماضية، بينما سارعت أندية لعرض المساعدة على اتحاد الكرة، لتحقيق حلم الجماهير الإماراتية بالظهور في كأس العالم 2026.

قمة سلبية

انتهت قمة الجولة الـ19 التي جمعت الشارقة مع شباب الأهلي سلبية النتيجة، للمرة الأولى من أصل ست مواجهات جمعت الفريقين هذا الموسم، من بينها خمس جولات متتالية، ليُحافظ شباب الأهلي على فارق النقاط السبع التي تفصله عن أقرب ملاحقيه «الشارقة»، ليقطع بذلك خطوة هائلة نحو انتزاع لقب الدوري، بعد أن رفع رصيده للنقطة 48، مُحافظاً بذلك على رصيده خالياً من الهزائم، فيما فرّط الشارقة في فرصة مثالية كان من الممكن أن تُعيده لأجواء الدوري والمنافسة من جديد، لتتضاءل فرصه في اللقب، ويُصبح قريباً من توديع البطولة الثانية هذا الموسم، بعد أن خرج من نصف نهائي كأس المحترفين أمام شباب الأهلي أيضاً.

أندية بلا انتصارات

وأبت الجولة الـ19 أن تُعيد البسمة لجماهير العين والنصر تحديداً، بعدما سقطا أمام فريقين يصارعان من أجل البقاء، فتلقى العين خسارة تاريخية من دبا الحصن 2-3، دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار على هذا الفريق الصاعد حديثاً، بعد أن تعادل ذهاباً 1-1، ليتراجع الزعيم للمركز السادس برصيد 29 نقطة، وتتقلص فرصه في نيل أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا، فيما أحيا دبا الحصن آماله في البقاء بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة.

وواصل النصر سلسلة نتائجه السلبية ليخرج من المباراة الخامسة له توالياً من دون أي انتصار، بعد أن سقط أمام ضيفه البطائح بهدف دون رد، ويتراجع للمركز الثامن برصيد 26 نقطة.

وظل كلباء هو الآخر واقفاً عند مكانه بالخسارة من ضيفه الوحدة بهدف دون رد، ليفشل للمباراة الرابعة على التوالي في تحقيق أي انتصار، مُحققاً نقطة واحدة فقط خلال المباريات الأربع، ويتراجع للمركز 11 برصيد 22 نقطة.

تألق لافت

ومازالت أندية خورفكان والوحدة والبطائح، تواصل العروض والنتائج الجيدة في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، إذ تمكن خورفكان من تحقيق الانتصار الرابع على التوالي في المسابقة، وجاءت في تلك الجولة على حساب الجزيرة، بعد فوزه بهدف دون رد، ليصعد للمركز السابع برصيد 27 نقطة.

وعزز الوحدة وجوده في المركز الثالث بعدما عاد من مدينة كلباء، بانتصار هو الأهم له هذا الموسم والرابع له على التوالي، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة مستفيداً من خسارة الجزيرة والعين.

كما واصل البطائح عروضه القوية مع مدربه الإيراني فرهاد مجيدي، بالفوز على النصر، دون أن تهتز شباكه للمرة الثانية على التوالي، ويُحافظ للمباراة الرابعة على سجله خالياً من الخسارة، حاصداً ثماني نقاط من أربع مباريات، ويتقدم خطوة هائلة نحو البقاء في المحترفين للموسم الرابع على التوالي بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز 12.

ونجح بني ياس في استعادة نغمة الانتصارات من جديد على حساب العروبة، الذي يبدو أنه هبط «إكلينيكياً» لدوري الهواة بعد أن تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الأخير، فيما صعد السماوي للمركز العاشر بـ22 نقطة.

وحصل الوصل على دفعة معنوية كبيرة قبل خوض نصف نهائي كأس رئيس الدولة، بالفوز على ضيفه عجمان، ليصعد للمركز الخامس برصيد 30 نقطة، متساوياً مع الجزيرة صاحب المركز الرابع، فيما تراجع «البرتقالي» خطوة للوراء، بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز التاسع.

المنتخب ومدربو الأندية

ارتبط المنتخب الوطني لكرة القدم بعلاقة وثيقة بالجولة الـ19، بعدما تسابق كل من مدربي الشارقة والوصل والجزيرة، بنفي أي ارتباط لهم بالأبيض، بعد أن طُرحت أسماؤهم لخلافة المدرب البرتغالي باولو بينتو، مشددين على أن أنهم لم يتلقوا أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة لتولي المهمة، في وقت أبدت فيه إدارتا الوصل والشارقة استعداداتهما التام للتنازل عن خدمات مدربيهما، إذا ما رغب اتحاد الكرة في ذلك.

لقطات من الجولة الـ 19

مهاجم العين لابا كودجو يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 17 هدفاً. تصوير: زيشان أحمد



- وسّع مهاجم العين لابا كودجو، الفارق في صدارة ترتيب هدافي جدول المسابقة، بعد الهدف الذي سجله في مرمى دبا الحصن، رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً.

- شهدت المباريات 131 التي جرت في الدوري حتى الآن تسجيل 414 هدفاً، بواقع 3.16 أهداف في المباراة الواحدة.

- بات مهاجم الوصل فابيو ليما على بُعد هدفين فقط من معادلة الرقم التاريخي لأسطورة زعبيل فهد خميس، بعد أن سجل هدفاً في مرمى عجمان، رافعاً رصيده إلى 173 هدفاً.

- أصبح شباب الأهلي أكثر فريق يحصل على ركلات جزاء في الدوري، بعدما احتسبت له ضربة جزاء في مباراة الشارقة بواقع 10 ركلات أهدر منها أربعة.

- أشهر حكام الجولة الـ19 نحو 30 بطاقة صفراء، إضافة إلى بطاقتين حمراوين، فيما تم احتساب أربع ضربات جزاء أُهدر منها ثلاث.