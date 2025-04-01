رياضيون: للعيد طعم مختلف في الإمارات

قال رياضيون مقيمون في الدولة، إن للعيد طعم جميل ومختلف في الإمارات، مشيرين إلى الأجواء الأجتماعية الرائعة في الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال لاعب الفجيرة، هداف دوري الدرجة الأولى، الفرنسي ساندر بنبشير، إنه سعيد لكونه عاش أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات، مبينا ان للعيد طعم جميل في الإمارات قياسا بباقي الدول التي عاش فيها من قبل، وأنه استمتع بالأجواء الأجتماعية والروحانية الجميلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يوم العيد استيقظت مبكراً لصلاة العيد وزيارة اصدقائي في دبي وبعد ذلك تواصلت مع عائلتي في فرنسا، كما قمت زيارة المناطق الطبيعية الجميلة في مدينة الفجيرة».

من جانبه أكد مدرب رياضة الجودو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، التونسي الهادي الجوادي، أنه كان يتمنى زيارة بلده تونس في العيد لكنه ملتزم بتدريبات هامة للاعبي النادي الذي تنتظرهم منافسات قوية على أمل زيارة بلده في عيد الاضحى المبارك.

وقال: «العيد جميل في الإمارات، حيث زرت الفجيرة للقاء أصدقائي، وكذلك الشارقة التي تعيش فيها أبنتي، كما زرت دبي في ثاني أيام العيد».

وكشف مدرب الفريق الاول لنادي الذيد، الجزائري بومضل: «بصراحة اي مكان تذهب إليه في الإمارات هو جميل، ورغم الالتزامات فقد حرصت على الالتقاء مع أصدقائي المقربين في دبي وقضيت معهم وقتاً جميلاً».