محمد الزرعوني: دورة ند الشبا أنقذتني من موائد رمضان

قال لاعب منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة، محمد الزرعوني، إن دورة ند الشبا الرياضية أنقذته من موائد رمضان وما تحتويه من وجبات دسمة قد تؤثر على زيادة وزنه.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «بفضل دورة ند الشبا التزمت بشدة وقاومت الطعام خلال فترة منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة. كنت أتناول الوجبات الصحية لعدم التعرض لزيادة الوزن، كما كنت أحرص على التدريب بشكل يومي لمدة ساعتين قبل انطلاق المنافسات لأكون جاهزاً من الناحية الفنية والبدنية».

وأشار إلى أن «تجمع أفراد الأسرة بشكل يومي على مائدة واحدة خلال شهر رمضان يشجع بشكل قوي على تناول الطعام، لكني حافظت على وزني وكنت مسيطراً على غذائي».

وأكمل الزرعوني: «بعد أن انتهت منافسات دورة ند الشبا، أحاول قدر المستطاع الاستمرار على النظام الغذائي نفسه، ولكن بصراحة ليس مثلما كان الأمر في بداية الشهر الفضيل، وأحاول أن أعوض ذلك بالانتظام في التدريبات دون انقطاع حتى لو فرض الأمر أن أتدرب بمفردي».

وتابع: «أصحاب الهمم مثلهم مثل الأسوياء بحاجة إلى الرياضة بشكل شبه يومي سواء كانوا رياضيين أو أشخاصاً عاديين، فقلة حركتهم يمكن أن تُصيبهم بالسمنة المُفرطة، لهذا يجب على كل شخص أن يختار الرياضة التي تُناسب إعاقته ولا يتوقف عنها أبداً حفاظاً على صحته، وما لتأثيرها على الحالة النفسية والمعنوية لأصحاب الهمم».

ويملك الزرعوني مسيرة حافلة من الإنجازات على مستوى رياضات ألعاب الهمم، طوقت عُنقه بأكثر من 60 ميدالية متنوعة رفعت اسم الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتعددت مواهب محمد الزرعوني من خلال مشاركاته في العديد من الرياضات التي تخص أصحاب الهمم، ومن بينها منافسات ألعاب القوى والقرص والرمح، وكرة الطاولة والسباحة والريشة الطائرة، إلى جانب كرة السلة على الكراسي المتحركة، وحقق فيها جميعاً نتائج يفخر بها كل رياضي.

ويقول محمد الزرعوني عن إنجازاته في رياضة أصحاب الهمم: «نحن فئة أصحاب الهمم ندين بالفضل إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي وفر لنا كل أشكال الدعم المعنوي والمادي وأقام لنا منافسات خاصة بنا ألهمت أصحاب الهمم وزادت من عزيمتهم لتحدى الإعاقة، وتحقيق إنجازات أسهمت في رفع علم الدولة في كل المحافل الدولية».

محمد الزرعوني:

. يجب على كل شخص من أصحاب الهمم أن يختار الرياضة التي تُناسب إعاقته ولا يتوقف عنها أبداً، حفاظاً على صحته.

. خلال دورة ند الشبا كنت أتناول الوجبات الصحية وأتدرب بشكل يومي لمدة ساعتين قبل انطلاق المنافسات.