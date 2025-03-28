«النصر» يُقرب البطائح من البقاء.. وبني ياس يعود لسكة الانتصارات

اطمئن البطائح بنسبة كبيرة للبقاء في دوري أدنوك للمحترفين بعدما حقق فوز مهم على مستضيفه النصر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد آل مكتوم في افتتاح الجولة 19.

ويدين «الراقي» بهذا الانتصار إلى لاعبه محمد جمعة «بيليه»، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من تسديدة قوية من داخل الصندوق سكنت على يسار الحارس «35».

ورفع البطائح رصيده إلى النقطة 19 في المركز 12، مبتعدا بفارق تسع نقاط عن دبا الحصن، صاحب المركز 13، فيما توقف رصيد العميد عند 26 نقطة.

من جانبه عاد بني ياس لسكة الانتصارات من جديد بعدما فاز على ضيفه العروبة 2-1.

وجاء الهدف الأول للسماوي من خطأ ارتكبه مدافع العروبة ميشيل دريفكي، الذي مرر كرة بالخطأ قطعها لوسامبا، الذي مرر كرة إلى يوسف نياكاتي تابعها في المرمى «14».

لكن العروبة نجح في إدراك التعادل بواسطة فيف أوتابور «27» فيما تمكن يوسف نياكاتي، من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه بعد مجهود فردي مميز «78».

ورفع بني ياس رصيده للنقطة 22 ليصعد للمركز العاشر، فيما بقى رصيد العروبة كما هو عند ثلاث نقاط.